Силяновска се оплака на Рюте от България (СНИМКИ)

Македонският президент Гордана Силяновска - Давкова изглежда се оплака от България на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в югозападната ни съседка на връх националния празник на страната ни. "Трябва да сложим край на изкуствените причини и причините от исторически и идентичностен характер за предотвратяване на регионалното членство в ЕС и да се концентрираме върху критериите от Копенхаген", са точните думи на Силяновска, предадени от македонската медия "Вечер".

Думите й изглежда са насочени към България, защото официално Скопие отдавна твърди, че София блокира еврочленствто на страната, но пропуска факта, че не е изпълнено ангажимента си към ЕС от френското предложение, което предвижда вписване на българите в македонската конституция.

Припомняме също, че докладчикът по европейски напредък на Северна Македония Томас Вайц констатира в доклада си, че не е постигнат напредък по конституционните изменения за вписване на българите в македонската конституция, както и че въпреки някои положителни реформи, напредъкът в програмата за реформи на ЕС е недостатъчен, особено в ключови области като върховенството на закона, съдебните реформи и борбата с корупцията.

Welcome to Mr. Mark Rutte, Secretary General of #NATO, on his official visit to 🇲🇰. @SecGenNATO



His visit reaffirms the strength of our Alliance and the value of unity in times of global uncertainty. We remain a committed and reliable Ally, dedicated to collective defence,… pic.twitter.com/30lhJlWJhe — Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) March 3, 2026

Давкова иска бърза писта за ЕС

По време на пресконференция Силяновска - Давкова е казала, че най-голямата гаранция за мир и сигурност в Западните Балкани и за трайна съпротива срещу влияние на трети страни е незабавната и пълна политическа интеграция в ЕС.

"Очаквам на предстоящата среща на върха на НАТО през 2026 г. в Анкара да бъде обърнато специално внимание на ситуацията със сигурността в Западните Балкани, предвид настоящите събития и предизвикателства", коментира Силяновска - Давкова.

Тя подчерта, че НАТО не е просто военен съюз, а общност на споделена отговорност, но най-важното – на споделена визия, и Северна Македония продължаваме да бъде отговорен член на Алианса.

Президентът посочи още, че е свикала Съвета за сигурност миналия уикенд, защото обстоятелствата изискват бдителност.