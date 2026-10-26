Йовичевич свали шапка на ЦСКА и посочи любопитно предимство за "червените"

Старши треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич призна превъзходството на ЦСКА след поражението с 0:2 на Националния стадион "Васил Левски". Хърватският специалист поздрави "червените" за заслужената победа, която ги изведе на върха в Първа лига, и посочи многото непредизвикани грешки като основна причина за неуспеха на своя отбор. Наставникът обърна внимание и на разликата в игровия ритъм между двата състава, като смята, че "червените" имат предимство, че играят в Европа.

Йовичевич: "ЦСКА заслужи успеха"

"Искам да поздравя ЦСКА за победата. Те заслужиха успеха днес. Имахме през първото полувреме много непредизвикани грешки. Дадохме им тази еуфория и възможността да вкарат гол. След това имаха друг момент. Поставихме се сами под напрежение", заяви Йовичевич.

Той призна, че Лудогорец е подобрил представянето си след почивката, но не е успял да се възползва от своите възможности. "През второто полувреме беше по-добре. Опитахме да доминираме, да ги натиснем, не успяхме да изравним резултата. Те намериха гориво, за да ни накажат за втори път в края на мача."

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"Те са в ритъм, имат тонус, концентрирани са"

Наставникът на разградчани открои и игровия ритъм на съперника като фактор за крайния резултат. "Много битки предстоят тепърва пред нас, но днес не заслужаваме да спечелим. Може би защото сме играли в Европа и знаем колко са важни подобни двубои. Те са в ритъм, имат тонус, концентрирани са. Ние имаме два мача в много дълъг период от време. Ние също искаме да играем в този ритъм, но трябва да си го заслужим", обясни Йовичевич.

Хърватинът призна и качеството на пресата, която ЦСКА е наложил. "Очаквах по-малко непредизвикани грешки. Пресата на ЦСКА е качествена, всеки знае това. След като поведеш в резултата, е по-лесно да играеш. Второто полувреме заслужавахме повече."

Въпреки поражението Йовичевич призова футболистите си да не губят увереност. "Трябва да бъдем гладни, а не да униваме. Със сигурност има много мачове, към които трябва да се насочим сега", завърши наставникът на Лудогорец.

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