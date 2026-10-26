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Радар за икономика: Най-важните новини на 26 октомври 2026 г.

26 октомври 2026, 23:00 часа 655 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Радар за икономика: Най-важните новини на 26 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 26 октомври 2026 г.

Бюджет 2027 идва следващата седмица

Следващата седмица правителството ще представи бюджета за 2027 г. "В Бюджет 2027 залагаме ясни приоритети – оздравяване на публичните финанси, повече пари за отбрана, здравеопазване, култура и спорт", каза премиерът Румен Радев по време на Софийския икономически форум.

Още: Бюджет 2027 идва следващата седмица

По-малко сделки, растящи цени: Пазарът на недвижими имоти у нас е на две скорости

Пазарът на недвижими имоти в България навлиза в по-селективна фаза – цените продължават да растат, но броят на сделките намалява, а купувачите все повече обръщат внимание на качеството на имотите и средата около тях. Това стана ясно по време на Real Estate Business Forum. Водещи представители на сектора обсъдиха актуалните тенденции, очакванията за цените и ипотечното кредитиране, перспективите пред новото строителство и възможностите за развитие на бизнеса чрез дигитален маркетинг и изкуствен интелект.

Още: По-малко сделки, растящи цени: Пазарът на недвижими имоти у нас е на две скорости

Еврото започва новата седмица с обрат в курса и преминаване на важно препятствие

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар. Оттогава насам единната европейска валута имаше пикове и спадове - първо прескочи психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута, но последваха няколко слизания под и качвания над тази кота. Миналата седмица курсът затвори под нея, но в началото на новата има промяна.

Снимка: Envato

Още: Еврото започва новата седмица с обрат в курса и преминаване на важно препятствие

Сериозни движения на пазара на злато: Русия и Казахстан продават, Полша и Китай купуват

Русия и Казахстан се освобождават от злато от централните си банки, докато Полша купува все повече. Какво означава това пренареждане за индивидуалните инвеститори в злато, пише Евронюз.

Още: Сериозни движения на пазара на злато: Русия и Казахстан продават, Полша и Китай купуват

Цената на петрола: Новата седмица започва интересно

След като в края на миналата седмица европейският сорт петрол "Брент" поскъпна до шестмесечен връх, кота 116,72 долара за барел, сега, в началото на новата седмица, платформата за следене на живо на движението на цените на петрола на CNBC сочи поевтиняване – 114,76 долара за барел или 1,68% понижение. Лекият суров петрол също поевтинява – 101,19 долара за барел или 2,03%.

Още: Цената на петрола: Новата седмица започва интересно

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евро имоти петрол злато бюджет 2027
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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