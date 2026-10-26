НАСА промени плана си за кацане на Луната през 2028 г.

НАСА и нейните търговски партньори SpaceX и Blue Origin опростиха дизайна на своите пилотирани лунни модули и модифицираха оперативните им процеси, за да изпратят американските астронавти на лунната повърхност през 2028 г. Представители на американската космическа агенция обявиха това на специална пресконференция.

Промяна в плановете за кацане на Луната

Мисията Artemis III през 2027 г. няма да включва кацане на Луната след актуализацията, направена от НАСА. Вместо това тя ще представлява изпитателен полет в ниска околоземна орбита за симулиране на среща и скачване между спускаемите модули на двете компании и космическия кораб Orion. Производителите разработват както пътнически, така и товарни версии на своите апарати.

Като част от следващите етапи – Artemis IV и V, четирима астронавти ще бъдат изстреляни към Луната с кораба Orion на борда на ракетата SLS от Космическия център „Кенеди“ във Флорида. В лунна орбита космическият кораб ще се скачи с отделно изстреляните модули на SpaceX или Blue Origin. Тези модули ще превозят двама специалисти до повърхността на Луната, докато другите двама ще останат на борда на Orion. След приключване на мисията спускаемият апарат ще върне астронавтите в орбита, след което Orion ще отпътува обратно към Земята. Планирани са две излизания на лунната повърхност с продължителност от приблизително по два часа, като астронавтите ще използват новото поколение скафандри на Axiom Space.

SpaceX планира да внедри технология за презареждане с гориво в ниска околоземна орбита. Няколко танкера Starship ще прехвърлят криогенно гориво в орбитална складова станция. Оттам спускаемият апарат Starship HLS ще зареди, ще се отправи самостоятелно към Луната и ще очаква екипажа в лунна орбита. Стратегията за съхранение на гориво в орбита осигурява голяма гъвкавост при избора на прозорец за изстрелване на астронавтите.

От своя страна Blue Origin залага на различна концепция без орбитално презареждане на този етап. Нейният модул Blue Moon Mark 2 ще достигне Луната с помощта на три ускорителни степени, които работят на принципа на многостепенна ракета и се отделят последователно след изчерпване на горивото. Ускорителната степен ще навлезе в удължена полярна лунна орбита, което ще позволи по-бързо завръщане и ще изисква по-малко енергия. Този нов профил е модифициран спрямо предишната по-директна траектория. Дизайнът на апарата ще включва и корекции спрямо грешките при предходните роботизирани мисии Mark 1.

И двете компании трябва да проведат задължителни демонстрационни полети в безпилотен режим, преди НАСА да сертифицира системите им за пилотирани мисии. Партньорите добавят и нови междинни етапи: SpaceX завършва две демонстрации на кабината за екипажа на Starship, а Blue Origin провежда симулации с участието на хора (human-in-the-loop) и фази за проверка на хардуерната готовност.

Съгласно актуализираните договори и двамата доставчици ще участват в орбиталните тестове по време на Artemis III, като нито един от тях не е предварително обвързан с конкретна мисия за кацане. Кой модул ще извърши първото кацане с хора ще бъде определено въз основа на това коя от двете системи ще бъде готова първа. В първоначалния план Starship бе разпределен за мисиите Artemis III и IV, а Blue Moon Mark 2 – за Artemis V.

„НАСА и нашите доставчици на лунни модули, Blue Origin и SpaceX, работят ръка за ръка, за да върнат американските астронавти на Луната до 2028 г.“, споделя ръководителят на програмата Artemis Джереми Парсънс.

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