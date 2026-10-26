"Играчите правят това, което им казвам": Гиздол обясни възхода на ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол разкри какво е стояло в основата на победата с 2:0 над Лудогорец, която изведе "червените" на върха в Първа лига. Германският специалист отличи дисциплината и пресата на своите футболисти, но подчерта и огромната роля на медицинския щаб за възстановяването след гостуването на Нордселанд в Дания. Наставникът коментира и предстоящото завръщане на реконструирания стадион "Българска армия".

Гиздол разкри ключа към успеха над Лудогорец

"Ключът беше доброто ни възстановяване след мача в Дания. Прибрахме се в 5-6 сутринта в петък. Възстановихме се. Нашият медицински щаб, физиотерапевтите се справят по най-добрия начин, за да можем да покажеме пълната си енергия на терена", заяви Гиздол.

Той похвали отбора за представянето срещу съперник с висока индивидуална класа. "Беше труден двубой. Опонентът е с много висока индивидуална класа. Много труден мач, но моят отбор показа висока дисциплина, добра преса и всичко, което искахме от тях преди мача."

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Германецът остана доволен и от начина, по който футболистите възприемат идеите му. "Не гледам прекалено напред в бъдещето. Гледам ден за ден. Смятам, че сме на правия път. Играчите следват плана, правят това, което им казвам. Имат свобода и добро усещане. И аз имам такова. Имаме да подобряваме някои неща, но засега се справяме много добре."

"На Армията ще е друго чувство"

Гиздол не скри вълнението си от предстоящото откриване на обновения стадион на ЦСКА, но предупреди, че отборът трябва да остане концентриран върху следващия двубой. "Откриването със сигурност ще бъде страхотно. Но най-важното е да се възстановим, защото ни предстои нов труден двубой. Трябва да покажем уважение на противника."

"Когато отидох на новия стадион, имаше толкова много дружелюбни и добри хора. В София се чувствам много добре. И тук се чувстваме добре, но на "Армията" ще е друго чувство", завърши наставникът.

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