Най-важните новини за деня: 26 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 октомври 2026 г.

ЦИК ПОКАЗА КРАЙНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗБОРИТЕ. КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ЙОТОВА И ГЮРОВ?

Илияна Йотова и Кирил Вълчев печелят първия тур на президентските избори с 34,759% от гласовете. За кандидат-президентската двойка, подкрепена от "Прогресивна България", са гласували 528 929 души. Това показват финалните данни от обобщената справка за вота при 100% обработени протоколи.

ГЮРОВ ДОБАВЯ БЛИЗО 80 000 ГЛАСА НАД ТЕЗИ ЗА ПП-ДБ, ЙОТОВА ГУБИ 900 000 СПРЯМО "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ"

Над 77 хиляди гласа добавя двойката Андрей Гюров и Георги Кандев на президентските избори от 25 октомври спрямо гласовете за тогавашната единна коалиция "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) на парламентарния вот през април 2026 г. Това показват данните на ЦИК при почти 100% обработени протоколи. Бившият служебен премиер печели около 487 000 гласа спрямо 408 846 гласа за ПП-ДБ напролет.

"ВОЙНА", "СГЛОБКАДЖИИ", "БИТКА НА ЖИВОТ И СМЪРТ": РАДЕВ ИЗГЛЕЖДА ПРИТЕСНЕН СЛЕД ПЪРВИЯ ТУР НА ИЗБОРИТЕ (ВИДЕО)

"На изборите в неделя ще избираме между мира и войната" - с това предупреждение премиерът Румен Радев коментира резултатите от първия тур на президентските избори. Той поздрави Илияна Йотова за първото място, но отправи остри критики към ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, като определи вота като битка за политическо оцеляване.

"ТОВА Е САМО ПЪРВОТО ПОЛУВРЕМЕ": БОЖАНОВ Е КАТЕГОРИЧЕН, ЧЕ ГЮРОВ И КАНДЕВ НЯМА ДА ЗВЪНЯТ ПО ПАРТИЙНИ ЦЕНТРАЛИ

"Няма място за фанфари. Това е само първото полувреме. Предстои много важна седмица, в която смятам, че Андрей Гюров и Георги Кандев ще свършат тази работа, която не им достигна в първото полувреме. Това каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов в сутрешния блок на БНТ по повод първи тур на президентските избори и по повод малката разлика между двойките Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев. Според него може би на Гюров и Кандев не им е достигнало време.

"ХОРАТА НА "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" НЕ СА ТЕХНИ: ДИАНА ДАМЯНОВА И АНДРЕЙ РАЙЧЕВ ЗА ПЕРСПЕКТИВИТЕ ПРЕД ЙОТОВА

Слуховете за политическата смърт на Борисов и Пеевски са силно преувеличени. Това констатира пиар експертът Диана Дамянова предвид резултатите от президентските избори - ОЩЕ: Резултати почти на финала: По-пирова победа за Йотова едва ли е възможна

ВАЛЕРИЯ ВЕЛЕВА: СЦЕНАРИЯТ Е ГЮРОВ - ПРЕЗИДЕНТ, А АСЕН ВАСИЛЕВ - ПРЕМИЕР (ВИДЕО)

Пеевски и Борисов имат общо около 700 000 избиратели. Това е резервът, към който могат да посегнат Йотова и Гюров. Това заяви в специалното изборно студио на Actualno “След вота” журналистът Валерия Велева, коментирайки резултатите от първия тур и възможните конфигурации в неделя.

ОТ КАКВО ЗАВИСИ РАЗВРЪЗКАТА НА БАЛОТАЖА: ГОВОРИ БОРЯНА ДИМИТРОВА (ВИДЕО)

От какво зависи развръзката на балотажа на 1 ноември, когато ще изберем президент? На този въпрос в предаването Студио Actualno отговори социологът от агенция “Алфа Рисърч “ Боряна Димитрова. Според нея зависи от това къде ще насочат гласовете си участвалите в първия тур и дали огромният дял неучаствали ще решат да гласуват: “Различни развръзки са възможни. Според последните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) и екзитполовете, и паралелните преброявания, говоря на “Алфа Рисърч“ и на други колеги, показаха тази малка дистанция от 2-3%, така че всички български граждани бяха добре информирани поне в изборния ден за съотношението на силите. Една разлика от 37-40 хиляди гласа, колкото е дистанцията между първия и втория е много лесно преодолима и тя е преодолима по различни начини. Още: Социолог: С 99,9% вероятност ще има балотаж на президентските избори

ОЧАКВАН БЕШЕ СПАДЪТ В ДОВЕРИЕТО КЪМ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ": ВАСИЛЕНА КИАРА В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

За мен резултатът на Андрей Гюров беше ясен, защото аз участвах в няколко от срещите му по градове и виждах какво се случва там - колко пълни са залите, какъв интерес има от хората.

АЛКОХОЛ, БОЙКОТИ И "НЯМА ДА ИМ ГЛАСУВАМ": ЗАЩО ТАКА МИНА ВОТЪТ? (ВИДЕО)

Първият тур на президентските избори през 2026 година ще остане в историята като денят с най-ниската избирателна активност, регистрирана на вот за президент някога.

НОВИТЕ ПРОКУРОРИ ВЪВ ВСС: СПОМЕН ЗА "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА" И ЛУКСОЗНИ КОЛИ

Избирателната комисия за избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на прокурорите обяви Пламен Петков, прокурор в Софийска районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжна прокуратура - Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура - София и Красимира Филипова от Върховна касационна прокуратура за новите представителите на държавното обвинение в новия състав на ВСС. Това стана след 2 дни избори - 24 октомври и 25 октомври.

ПРОМЯНА В СЪРБИЯ: СТУДЕНТСКАТА ЛИСТА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО, ВУЧИЧ ОБВИНИ "ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА" ЗА ЗАГУБАТА СИ

Студентската листа печели 140 мандата на парламентарните избори в Сърбия при 96% обработени протоколи при паралелното преброяване на гласовете. Сръбската прогресивна партия, чийто водач на листа е бившият президент Александър Вучич, печели 103 мандата. Нито една друга политическа партия не влиза в новия сръбски парламент, тъй като не успя да преодолее трипроцентовата бариера, както изисква законът за избор на народни представители.

"ЕРАТА ВУЧИЧ ПРИКЛЮЧИ, НО СВЪРШИ ЛИ ВЕЛИКОСРЪБСКИЯТ ШОВИНИЗЪМ?": ИВАН НИКОЛОВ СЛЕД ВОТА В СЪРБИЯ

"Добре е, че започна някакъв процес на промяна, който надявам се след известно време да стабилизира отношенията в Сърбия. Ерата на Вучич е приключила, но не знам дали е приключила ерата на великосръбския национализъм и шовинизъм и на "Сръбски свят". Това коментира пред Actualno.com председателят на Културно-информационен център Босилеград Иван Николов след изборите в Сърбия, на които Александър Вучич загуби от студентите.

ПУТИН ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА УКРАЙНА, ЗА ДА ПРОБВА ДА ИЗВАДИ БЪЛГАРИЯ И ОЩЕ ДЪРЖАВИ ОТ НАТО

Русия ще се опита да използва новия кръг от мирни преговори за Украйна, за да извоюва отстъпки, които да отслабят отбранителните способности на НАТО, твърди британското издание The Telegraph, позовавайки се на дипломатически източници. Юрий Ушаков, съветник по външната политика на диктатора Владимир Путин, заяви, че Европа трябва да бъде включена в преговорите между руските, украинските и американските представители, тъй като континентът ще има решаващо значение за постигането на споразумение.

ЗА 3 ДНИ УКРАЙНА ВЗРИВИ 6 ЗАВОДА ДИРЕКТНО СВЪРЗАНИ С РУСКИТЕ РАКЕТИ: STORM SHADOW СЪЩО СЕ НАМЕСИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Цели 10 много важни обекта за руската военна машина и за руската държава бяха поразени от далекобойни украински дронове и ракети само в рамките на периода 23-25 октомври. И 6 от тези обекти са различни заводи, директно свързани с производство на различни видове боеприпаси, включително ракети и дори ракетни системи.

ВСИЧКИ МНОГО СМЕ СЛУШАЛИ ЗА КРАЯ НА ЗАПАДА - И ТОЗИ МОМЕНТ НАСТЪПИ

През последните две години слушахме много за близкия край на Запада. Сега с очертаващата се среща на върха в Китай между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Дзинпин, тези страхове е много вероятно да се превърнат в реалност, пише The Guardian в свой материал.