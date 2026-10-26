ЦСКА свали Лудогорец и превзе върха в Първа лига! Аржентинци донесоха голямата победа

ЦСКА победи Лудогорец с 2:0 на Националния стадион "Васил Левски" и оглави класирането в Първа лига поне за 24 часа. Анхело Мартино и Леандро Годой се превърнаха в герои за "армейците", отбелязвайки двете попадения срещу разградчани. Успехът беше особено специален за отбора на Маркус Гиздол, който изигра последния си мач на Националния стадион преди завръщането на обновената "Българска армия".

ЦСКА удари първи и пропусна да реши всичко до почивката

Домакините започнаха по-активно и откриха резултата в 25-ата минута. Бруно Жордао центрира отляво, а Анхело Мартино се озова на отлична позиция и с глава преодоля Хендрик Бонман. Това беше първото попадение на аржентинския защитник с екипа на ЦСКА.

"Червените" имаха възможности да увеличат преднината си още преди почивката. В 39-ата минута Бонман спаси удар на Стефано Сенси, а при добавката Йоанис Питас направи сериозен пропуск. Малко по-късно германският вратар отрази и опасен изстрел на Мохамед Брахими.

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Годой сложи точка на спора

През втората част Лудогорец потърси изравняването, но трудно създаваше чисти положения. В 69-ата минута топката се отклони от Теодор Иванов след корнер и едва не попадна в собствената му врата. По-късно Фьодор Лапоухов се намеси решително при опасен удар на Бърнард Текпетей.

В 87-ата минута Исак Соле пропусна отлична възможност да удвои преднината на домакините, останал сам срещу Бонман. Само минута по-късно обаче Соле отне топката в центъра и изведе Леандро Годой, който с удар в близкия ъгъл оформи крайното 2:0.

ЦСКА излезе начело, Лудогорец допусна първа загуба при Йовичевич

С победата ЦСКА събра 30 точки и изпревари Левски, който има 28, но и два мача по-малко. Лудогорец остава трети с 26 точки и среща по-малко от "червените". Поражението беше първо за Игор Йовичевич след завръщането му начело на разградчани.

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