Капитанът на ЦСКА разкри как "армейците" победиха Левски и призна: Подцениха ме!

Капитанът на ЦСКА Теодор Иванов говори след края на Вечното дерби. "Армейците" постигнаха категоричен успех с 3:0 над Левски на Националния стадион "Васил Левски". Попадения на Макс Ебонг след невероятна асистенция на Иванов и Йоанис Питас през първото полувреме и Жан-Филип Гбамен през втората донесоха успеха на тима на Маркус Гиздол. По този начин ЦСКА излезе на върха в класирането в Първа лига с актив от 34 точки - с две повече от "сините", а Иванов спечели наградата за "Играч на мача".

Иванов след успеха на ЦСКА във Вечното дерби

"Един прекрасен мач преди паузата за мачовете на националните отбори. Искам да благодаря на всички в отбора - играчи, щаб и на феновете, които много ни помогнаха. Няма да се лъжем - имахме тежък мач преди три дни, имахме тежък мач и днес. Но показахме едно голямо сърце и се поздравихме с хубава победа!", започна Иванов. Попитан къде ЦСКА е превъзхождал и какви са били указанията на треньора Маркус Гиздол, той отговори: "Може би ги превъзхождахме в завършващата фаза - и в тактическите грешки. Те направиха много повече грешки от нас. Борихме се повече от съперника и спечелихме."

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Иванов останал изненадан от себе си

"Какво ни каза треньорът? Това, което всички знаем в България, че тези дербита се играят на сърце. А тактиката в един изчезва", каза той, след което призна, че е останал изненадан от асистенцията, която даде за първия гол на Ебонг. "И аз се изненадах, че направих асистенция. Подцениха ме, според мен. Може би са си помислили, че съм прекалено бавен, за да пробия и подам така, но аз не съм."

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