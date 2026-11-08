Андрей Гюров обяви дали ще прави своя партия

"Нямам планове да създавам самостоятелен политически проект", заяви в ефира на „На фокус” по Нова ТВ Андрей Гюров - в първото си телевизионно интервю след загубата на президентските избори. Той уточни, че няма намерение да създава собствена политическа формация, която би могла да доведе до допълнително разединение в дясната общност. „В никакъв случай няма да търся самоцелно представителство чрез политически проект, който би довел до разединение на тази общност”, подчерта Гюров.

Андрей Гюров не изключва възможността да продължи в политиката

По думите му - все още няма окончателно решение дали ще продължи да се занимава с политика, като не изключи тази възможност.

Снимка: БГНЕС

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„За това дали ще остана в политическия живот, все още няма окончателно решение. Не го изключвам, но във всички случаи, ако реша да продължа напред, то ще бъде с цел да продължа работата от последните пет години, в които съм работил за консолидиране на дясното пространство”, заяви бившият кандидат за президент, загубил на втори тур в двойка с Георги Кандев срещу Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

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