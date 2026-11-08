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Маркус Гиздол разкри "тайната" за невероятната победа на ЦСКА над Левски

08 ноември 2026, 19:30 часа 262 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Маркус Гиздол разкри "тайната" за невероятната победа на ЦСКА над Левски

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол говори след края на първото си Вечно дерби начело. Неговият тим се представи много силно и нанесе първата загуба на Левски за сезона. "Армейците" надделяха с 3:0 при срещата им на Националния стадион "Васил Левски". Гол на Макс Ебонг даде ранен аванс на ЦСКА, а в 15-а минута Йоанис Питас удвои. През второто полувреме и Жан-Филип Гбамен записа името си сред голмайсторите.

Гиздол след победата на ЦСКА: До днес се справихме много добре

По този начин ЦСКА стъпи на върха в класирането в Първа лига с актив от 34 точки - с две повече от Левски, който пък е с мач по-малко. Гиздол остана много доволен от представянето на неговия тим и разкри тайната за успеха в този натоварен период. Според него медицинският щаб има огромна роля за победата във Вечното дерби. Германският специалист започна: "Изиграхме страхотен мач, в първите 10 минути Левски беше по-добър, но после намерихме играта си. Справихме се перфектно, особено през второто полувреме, контролирахме срещата. Имаме свой собствен стил и се стремим към него, както и да бъдем по-добри с всеки следващ мач, аз съм горд с отбора."

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Маркус Гиздол

"Тази седмица голямото предизвикателство беше, да менажираме отбора, за да бъдат готови да играят. Страхотна работа от нашия медицински щаб, ако те не бяха свършили работата си толкова добре, и ние нямаше да успеем днес", каза още той и завърши: "Така изглеждат дербитата, щастлив съм, че имахме такава подкрепа, мога само да благодаря на нашите фенове. Когато се върна към Атина, и там колко много фенове имаше на ЦСКА, това е голяма любов към отбора. Бих казал, че сега стигаме до една пауза, до днес се справихме много добре, направихме първите стъпки към основата, но това е началото. Фокусиран съм към следващата фаза от мачове."

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ЦСКА Левски Първа лига Маркус Гиздол
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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