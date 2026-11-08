Шампионът рухна! ЦСКА на Гиздол изнесе лекция на Левски и стъпи на върха в Първа лига

Отборът на ЦСКА спечели първото Вечно дерби за сезона в Първа лига. "Армейците" напълно надиграха шампиона Левски и постигнаха успех с 3:0 на Националния стадион "Васил Левски". Въпреки по-активното начало на "сините", именно тимът на Маркус Гиздол поведе в резултата, а след това бързо удвои аванса си. През втората част ЦСКА нанесе и третия удар по амбициите на Левски за победа. По този начин "червените" излязоха на върха в класирането с актив от 34 точки - с две повече от шампионите, които са изиграли с мач по-малко. Това бе първа загуба за Левски от началото на първенството.

ЦСКА обезличи Левски във Вечното дерби

Двубоят започна с натиск на "сините", като в първите минути Кристиан Макун отправи опасен удар, но впоследствие се оказа, че е бил в засада. Въпреки по-активното начало на Левски, "армейците" поведоха в 9-а минута. Страхотно включване на Теодор Иванов по десния фланг завърши с центриране към Макс Ебонг, който не пропусна да се разпише от близка дистанция за 1:0. Секунди по-късно вратарят на "сините" Светослав Вуцов трябваше да отразява опит на Йоанис Питас. В 15-а минута ЦСКА удари за втори път. Гашпър Търдин не се ориентира по най-добрия начин, което позволи на Йоанис Питас да отнеме и да разиграе със Стефано Сенси. След това италианецът изведе нападателя на добра позиция, а той удвои аванса на тима.

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В 25-а минута се откри най-добрата възможност пред Левски до момента, когато Рейналдо излезе сам срещу вратаря, но не успя да намали изоставането на своя тим. Малко преди края на първата част Вуцов изби удар на Леандро Годой. "Сините" отговориха с доста неточен изстрел на капитана Кристиан Димитров. В самия край на полувремето Годой не успя да засече добра топка, която по всяка вероятност щеше да попадне в мрежата, ако я беше стигнал. Така "червените" се оттеглиха на почивката с два гола аванс.

ЦСКА продължи да доминира и през втората част

Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол извърши една смяна на почивката, заменяйки Факундо Родригес за Диниш Алмейда. "Сините" излязоха в търсене на попадение, но първите по-добри възможности отново се откриха пред "армейците". Първо Вуцов отрази удар на Питас от малък ъгъл, а моменти по-късно направи много важно спасяване срещу Ебонг. Двете агитки запалиха димки, което принуди съдията да прекъсне мача за около три минути. След подновяването на играта ситуацията за Левски се влоши още повече, тъй като Жан-Филип Гбамен повиши аванса на "червените" на три гола. Хулио Веласкес отговори с моментална тройна смяна, пускайки в игра Мустафа Санграе, Марко Груич и Евертон Бала.

Последваха по-спокойни минути, в които ясно се виждаше, че Левски изпитва сериозни трудности в предни позиции и дори само при разиграването на топката. Десет минути преди края на срещата се откри още една възможност пред ЦСКА. "Синята" защита се пропука след центриране от фал, а Бруно Жордао опита да се разпише, но не успя. Впоследствие бе вдигнат и флагът за засада. Малко след това отборът на Левски организира добра атака, но Жордао се намеси добре и изчисти топката. В 88-а минута резервата Мазир Сула бе близо до това да отбележи почетния гол за шампионите, но кълбото се спря в напречната греда. В добавеното време Мустафа Сангаре вкара за 1:3, но попадението му бе отменено заради засада. В оставащите минути не се стигна до други опасности пред двете врати и така ЦСКА се поздрави с успеха.

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