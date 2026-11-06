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Мицкоски е нервен след падането на Вучич: Насер Селмани в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

06 ноември 2026, 20:00 часа 889 прочитания 0 коментара

Македонската власт е нервна и изненадана. Тя не знае как ще се развиват нещата занапред. Това стана ясно участието на македонския журналист от албански произход Насер Селмани в Студио Actualno Балкани във връзка със загубата на Алекандър Вучич в Сърбия и как този резултат ще се отрази на Скопие. Селмани е бивш председател на Сдружението на новинарите в Македония, а в момента преподава журналистика в югозападната ни съседка. 

Той няма съмнение във връзката на Република Северна Македония с режима на Вучич и се аргументира с констатациите в доклада на Европейската комисия. "Първият скандал, който показва обвързаността на македонското павителство с режима на Вучич, вече изби", каза Селмани. Той визира скандалът със сръбската Alta Banka, като е възмутен от нивото на институциите в страната си.

"Сръбският наратив доминира в медиите, а сръбските официални лица вече няколко години идват в Северна Македония и прославят битки, които отбелязват поробването на страната", каза още гостът.  По думите му вече е традиция да се честват събития от миналото, които поробват Северна Македония.

Става въпрос за Кумановската битка, при която Сърбия отбива османската войска и окупира Вардарска Македония. "Тази дата не може да бъде дата за честване, защото в този ден Северна Македония замени едно робство с друго", категоричен е Селмани. Според него връх на подчинеността на правителстото на Християн Мицкоски пред "Сръбски свят" е парадирането на присъствие на сръбски официални лица в Северна Македония и фактът, че в честванията на подобни битки е участвала почетната гвардия на македонската войска. ОЩЕ: Вучич си плаща за любов в Куманово: Българи и албанци възмутени от "Сръбски свят" в държава от НАТО (ВИДЕА)

Мицкоски да замени Стоилкович

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"Не е само това, днес има министър в македонското правителство, който отворено говори открито за Велика Сърбия и е един от най-силните промотъри на "Сръбски свят". Това е Иван Стоилкович", каза Селмани. 

Гостът ни не може да каже дали Стоилкович е сръбски агент или не, но има информации, че той не може да добие сертификат от македонската разузнавателна служба. "Това е знак, че може би тези съобщения са верни. Стоилкович не се крие и явно промотира "Сръбски свят". Директните връзки с режима на Путин са негови явни изяви", добави още Селмани. 

Той обърна внимание, че македонската опозицията вече е предприела парламентарни действия срещу Иван Стоилкович в македонския парламент и ако депутатите на Християн Мицкоски могат да четат между редовете - биха му гласували недоверие. 

"Не съм против това македонските сърби да бъдат представени в правителството и всички институции. Но не може да бъде Стоилкович, защото нашите институции не му дават сертификата. Той е в правителството, има достъп до информация и може да я споделя с неприятелски държави. Мицкоски може Стоилкович да го замени с някой друг сърбин", каза още Селмани. ОЩЕ: Прегръдката на Вучич задушава Скопие: Проф. Ана Кочева в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

Не българите са проблема на Мицкоски, а нежеланието му за ЕС

Селмани е категоричен, че няма рационален аргумент Мицкоски да блокира вписването на българите в македонската конституция.

"Вие да неглижирате участието на българите в създаването на Северна Македония е непознаване на историята. Повече е наш интерес да подобрим отношенията си с България, отколкото България да ги подобри със Северна Македония. Внасянето на българите в конституцията на Северна Македония е от интерес от самата Северна Македония", заяви още Селмани.

Той увери, че с това вписване не е застрашена македонската идентичност.

Според него обаче не са проблем българите в македонската конституция, нито македонците, а демонтирането на хибридния режим в Северна Македония от  последните 35 години.

"Този режим, тези институции, които имаме в Северна Македония не искат да влязат в Европейския съюз", отговори Селмани. ОЩЕ: Мицкоски не иска в ЕС: Европа констатира липса на напредък, той вижда добри новини

Каква е грешката на управлението на Зоран Заев - ще чуете в разговора. 

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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