След геройствата за ЦСКА в Европа: Лапоухов събра погледите на чуждестранни клубове

ЦСКА загуби последния си мач в Лигата на конференциите с 1:2 от Панатинайкос, но един от футболистите на "червените" се отличи повече от всички. Става въпрос за вратаря Фьодор Лапоухов, който беше големият герой за "армейците" в Гърция. Ако не бяха намесите на беларусина, ЦСКА можеше да загуби и с много по-голяма разлика в резултата. А според колегите от "Тема спорт", много чуждестранни клубове проявяват интерес към него.

Скаути ще наблюдават Лапоухов срещу Левски

Фьодор Лапоухов направи цели 10 спасявания срещу Панатинайкос в мача от третия кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Освен пред голлинията, той се отличи и с намеси по-напред в наказателното поле. Друго много важно негово качество е добрата игра с крака, която е сред основните фактори при вратарите в модерния футбол. Според информацията, в България ще дойдат много представители на чуждестранни клубове, които да наблюдават Лапоухов по време на дербито с Левски на 8 ноември.

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Интерес към Лапоухов има от Русия и Западна Европа

Очаква се ЦСКА да получи оферти за Фьодор Лапоухов още през зимния трансферен прозорец. Когато беларусинът пристигна при "червените", интерес към него имаше от Спартак Москва. Според някои източници, руснаците са планирали да предложат 4 милиона евро на ЦСКА за услугите на вратаря. Желание да привлекат Лапоухов имат отбори и от Западна Европа, като самият страж иска да продължи кариерата си там. През лятото интерес към него имаха Айтрахт Франкфурт и Саутхямптън.

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