Лаконичен Атанас Бостанджиев след загубата на Левски във Вечното дерби

Новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев бе лаконичен след края на Вечното дерби. "Сините" отстъпиха с 0:3 от ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Попадения на Макс Ебонг и Йоанис Питас през първото полувреме и Жан-Филип Гбамен през втората донесоха успеха на тима на Маркус Гиздол. По този начин ЦСКА излезе на върха в класирането в Първа лига с актив от 34 точки - с две повече от "сините".

Бостанджиев след успеха на ЦСКА във Вечното дерби

Бостанджиев изгледа срещата на живо от ВИП ложата на "Васил Левски". Това бе първата му поява на стадиона, откакто застана начело на Левски. Изключение прави загубата от Лудогорец в края на миналия сезон, когато той така и не се показа заради празненствата на терена. Родният бизнесмен даде кратък отговор на въпросите след поражението с 0:3 от ЦСКА.

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"Имаме най-хубавата публика и фенове. Това ни прави още по-горди, мотивирани и еманципирани, първенството тепърва започва", бе краткият коментар на Бостанджиев. За Левски това бе първо поражение от началото на сезона в Първа лига. Преди няколко седмици те отстъпиха на ЦСКА и в мача за Суперкупата на България. Тогава резултатът бе 2:4, а начело на "армейците" все още беше Христо Янев. Иначе "сините" имат поражение и в Лига Европа - с 0:2 от Ред Бул Залцбург.

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