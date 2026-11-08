Шеф на Левски след загубата във Вечното дерби: Не мисля, че ЦСКА по някакъв начин ни е надиграл

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след края на Вечното дерби. "Сините" отстъпиха с 0:3 над ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Попадения на Макс Ебонг и Йоанис Питас през първото полувреме и Жан-Филип Гбамен през втората донесоха успеха на тима на Маркус Гиздол. По този начин ЦСКА излезе на върха в класирането в Първа лига с актив от 34 точки - с две повече от "сините".

Боримиров след успеха на ЦСКА във Вечното дерби

Боримиров бе категоричен, че "сините" не са били надиграни от своя съперник, но подчерта, че отдавна не е виждал толкова много грешки. Изпълнителният директор на "Герена" обясни: "Не мисля, че отборът на ЦСКА по някакъв начин ни е надиграл, но още след мача с Ягелония ви казах, ако не отговорим на агресията на ЦСКА ще имаме проблеми и това се случи днес. Не бих казал, че има умора при нас. Както виждаме мачът беше равностоен, не отговорихме на агресията, която ни наложи ЦСКА."

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"Не съм виждал отдавна Левски да допуска толкова грешки. Няма безгрешни отбори, ще си извлечем поуките и продължаваме напред, първенството продължава", каза още Боримиров. За Левски предстои международната пауза за националните отбори. След като шампионатът бъде подновен, те ще приемат Локомотив София у дома, а след това ще гостуват на Олимпик Марсилия в Лига Европа.

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