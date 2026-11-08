Война на писма: Вицепремиерът Пеканов намеси Владислав Горанов в скандала за пенсиите, ДБ поиска оставката на Гълъб Донев

Съпредседателят на "Да, България" (част от "Демократична България") Ивайло Мирчев призова финансовия министър Гълъб Донев да си подаде оставката след скандала с кореспонденцията с Европейската комисия във връзка с национализиране на част от втория пенсионен стълб. В интервю за предаването "120 минути" по bTV тази неделя, 8 ноември, Мирчев показа оригиналното писмо на Министерство на финансите до ЕК, което, по думите му, е с променена дата и от него е премахната частта със спорното предложение, макар по-рано то да е било изпратено на изпълнителния орган на ЕС.

От "Демократична България" по-рано показаха как се е случило това: "Подмяна": ДБ обвини властта, че е фалшифицирала датата на документа до ЕК за втория пенсионен стълб.

"На 2 ноември Гълъб Донев казва, че иска да прехвърли парите на работещите от втория стълб в НОИ – част от вноските, близо 1 милиард евро на година: 3% през 2028 и 2% през 2029 г. Това е последната страница на писмото, на която е положен неговият подпис. Това е оригиналът на писмото. На 3 ноември Божидар Божанов (другият съпредседател на "Да, България" - бел. ред.) пише статус, че национализират втория стълб. Настава буря, защото никой не е бил питан. От "Прогресивна България" нарекоха това фалшива новина. В тези часове, в 18:59 ч. на 3 ноември, в МФ правят ново писмо със сходно съдържание на това, само че изтриват абзаца, който касае желанието на г-н Донев част от вноските от втория стълб да отидат в НОИ. Изпращат и това писмо до Европейската комисия. И двете писма са в деловодната система на МФ и това може да се провери", категоричен беше Мирчев.

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"След като Божанов показа писмото в „Панорама“ (по БНТ - бел. ред.), очаквахме (властите - бел. ред.) да спрат да лъжат. Но те казват, че има само едно писмо. Във файла, който е качен на сайта на ЕК, метаданните показват променени данни. Самото това писмо е създадено с дата 3 ноември, а е с дата 2 ноември – очевидно има подмяна на самите писма и очевидно МФ лъже", каза Ивайло Мирчев.

Снимка: БГНЕС

"Има два проблема – че това е коментирано с ЕК, без да се обсъди с българските граждани. Второ, по никакъв начин не може да се каже, че не сме били излъгани. Вече се лъже, че е имало само едно писмо. Пред вас е оригиналът на писмото, което Гълъб Донев е изпратил до Европейската комисия", каза още той.

И призова: "Г-н Донев, време е за вашето трето писмо. Направихте така, че министерският подпис вече се превърна във фарс (...) Време е за вашето трето писмо, с днешна дата, до премиера Румен Радев – с едно изречение: „Подавам оставката си като министър на финансите“".

Вижте оригинала на писмото, публикуван от Ивайло Мирчев:

Мирчев коментира и сравнението на Румен Радев, че бюджетът е "камион без спирачки", който пътува по нанадолнище и властта се опитва да го спре. Камионът, който върви по надолнището, "е без шофьор", смята съпредседателят на "Да, България".

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Атанас Пеканов намеси Владислав Горанов

След Мирчев в студиото на bTV интервю даде вицепремиерът Атанас Пеканов, който избегна конкретни отговори на твърденията, че властта лъже за кореспонденцията с ЕК. Той приши към този ход на "Демократична България" бившия финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов (санкциониран по "Магнитски"), позовавайки се на лично мнение, а не на конкретно доказателство.

"Българското правителство публикува на 15 октомври бюджетния план. Тази седмица публикувахме и финалния бюджет. Европейската комисия оповести комуникацията си с МФ. Така че не знам как да отговоря на атаките на опозицията", каза Пеканов. "Много мерки са комуникирани, сигурно има и други писма. Има бюджетен план, приет от Министерски съвет. Беше публикуван бюджетът и от Министерство на финансите. Много мерки се дискутират с Европейската комисия - леви, десни, някои смислени, други по-малко, но най-важното е крайното решение, което едно правителство взема", смята той.

Според Пеканов това не означава, че темата с пенсиите не трябва да се коментира. Той не се присъединява към тази кампания, но критиците били прави, че хората са задължени да си вкарат парите в частните фондове, докато те не носят нужната възвръщаемост - таксите са над 3% при всяка една вноска.

Снимка: БГНЕС

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Сериозен аргумент за опозицията е обаче това, че първоначално от ПБ казаха, че думите на Мирчев и Божанов са "фалшива новина" и че с ЕК не се е обсъждало нищо за втория пенсионен стълб. Този ход на Мирчев бил "начертан от г-н Владислав Горанов", твърди Пеканов. И свърза ДБ отново с ГЕРБ, както често прави премиерът Румен Радев, когато говори за наследството от "сглобката": "Нека се разберат с ГЕРБ, да се разберат и за Висшия съдебен съвет. Щом така са преценили, че ще действат, нека да действат с тях. Моето лично мнение е, че той (Горанов - бел. ред.) е участвал в целия този водевил, който се разигра", каза Пеканов.

Коментира и дали пенсионните фондове ще участват в инфраструктурни проекти с инвестиции: "Наша цел е да мобилизираме частния капитал за смислени инфраструктурни обекти. Това се движи много бавно, всякакви пречки се случват. Премиерът доста смело каза "не" - трябва да активизираме и частният капитал, може да е чуждестранен, може и да е български".

На въпрос ше спрат ли еврофондовете за България заради свръхдефицита, и попитан дали дефицитът реално е 3,5%, или е 4,2% от БВП, вицепремиерът отвърна: "Българският закон казва да се посочва на касова основа - ние цитираме и двете числа. По отношение на тази глупост - има ли страна, на която да са ѝ спрели еврофондовете за процедура по свръхдефицит. Румъния са ги заплашили, но не са ги спрели - то и на нас ЕК ни казва, че по регламент може да последват санкции".

ДСБ: "Страхлив бюджет"

Междувременно "Демократи за силна България" (ДСБ), които са част от ДБ, излязоха със своя позиция за бюджет 2027, наричайки го "страхлив" и показващ "липса на политическа воля за реформи, за ограничаване на трайните дефицити и за овладяване на растящия публичен дълг". Румен Радев и Гълъб Донев "имат парламентарно мнозинство да вземат тези решения. Избират да ги отложат", пишат от ДСБ.

"В сегашната икономическа обстановка бюджетът трябва да насърчава частните инвестиции, по-високата производителност и растежа на заетостта и доходите. Същевременно държавата трябва да ограничи неефективните си разходи, за да намали дълговото бреме без нови данъчни тежести. Проектът на кабинета „Радев“ се проваля и в двете посоки", казват от партията. Ето цялата им позиция:

1. Дефицит и дълг вместо финансова дисциплина

При прогнозиран икономически растеж кабинетът „Радев“ залага дефицит от 4,2% на начислена база. Той пропуска възможността да използва растежа, за да намали дефицита и да натрупа резерви.

По разчетите на кабинета разходите за лихви ще нараснат приблизително три пъти до 2029 г. Така все по-голяма част от парите на данъкоплатците ще отива за обслужване на дълга, а все по-малка – ще остава за инвестиции, публични услуги и подкрепа при криза.

2. Нови тежести за бизнеса и работещите вместо стимули за растеж

Кабинетът се опитва да покрие дефицита с облагане на свръхпечалбите и с по-високи осигурителни прагове. Тези мерки ще намалят нетните доходи на засегнатите работещи и ще ограничат средствата на предприятията за инвестиции и нови работни места.

При стагнация на износа и на промишленото производство по-високата цена на труда допълнително отслабва конкурентоспособността на българските предприятия. Кабинетът прехвърля върху частния сектор тежестта на разходите, които сам трябва да ограничи.

3. Имитация на административна реформа

Кабинетът предлага да съкрати по-малко от 5000 щатни бройки, предимно незаети. Реална реформа изисква преглед на функциите на администрацията, премахване на дублиращите се структури и строг контрол върху разходите за издръжка.

Ръстът на възнагражденията в публичния сектор трябва да бъде обвързан с резултатите от реформите и да остава под темпа на нарастване на бюджетните приходи.

4. Пропуснати възможности за реформа на държавните предприятия

Кабинетът е предвидил в програмата си листване на енергийни компании на борсата. В проекта за бюджет обаче липсват приходи от приватизация.

ДСБ подкрепя предлагането на миноритарни пакети от държавни дружества на Българската фондова борса. Така държавата запазва контролния си дял, а участието на частни акционери може да подобри управлението и отчетността, да ограничи политическата намеса и да развие капиталовия пазар. Това са трайни ползи, които далеч надхвърлят еднократния приход за бюджета.

5. Разумен контрол върху социалните разходи, но без фиктивни икономии

ДСБ подкрепя прегледа на публичните разходи, включително в системите на ТЕЛК и асистентската подкрепа. Този преглед трябва да се основава на ясни критерии и да гарантира, че хората, които се нуждаят от помощ, ще продължат да я получават.

За всяка заложена икономия кабинетът трябва да посочи конкретната мярка и да покаже с реалистични разчети колко средства ще спести.

6. Липса на подготовка за нови икономически сътресения

Кабинетът „Радев“ се оправдава с наследството на предишните управления, а в същото време задълбочава същата политика на високи дефицити. ДСБ последователно е критикувала дефицитите и новия дълг през последните години. Част от тогавашните разходи имаха основание в последиците от пандемията, началото на руската агресия срещу Украйна и твърде ниското равнище на пенсиите и минималните доходи. Други бяха резултат от популизма в условията на политическа нестабилност и чести предсрочни избори. Днес кабинетът има мнозинство и прогноза за растеж. Това му дава възможност да ограничи разходите и да подготви бюджета за евентуален спад.

Войни, нови енергийни и суровинни сътресения и смущения в търговията през Черно море могат пряко да засегнат българските предприятия и домакинства. Високата задлъжнялост на редица европейски държави и повишените дългосрочни лихви увеличават риска от по-скъпо финансиране и по-слаби инвестиции.

Ако вместо прогнозирания растеж настъпи спад, бюджетните приходи ще намалеят, точно когато повече хора и предприятия ще имат нужда от подкрепа. Високият дефицит в година на растеж оставя държавата с по-малко резерви за такава криза.

7. ДСБ настоява за реални реформи и предвидима икономическа политика

ДСБ настоява за изпълним план за намаляване на дефицита и за натрупване на фискални резерви. Той трябва да включва конкретни съкращения на неефективни разходи, административна реформа с измерими резултати и прозрачни решения за държавните предприятия.

Предвидимите данъчни и осигурителни правила дават на бизнеса условия да инвестира, да повишава производителността си и да създава работни места с по-добри доходи.

В Народното събрание ДСБ е готова да подкрепи предложения на управляващите, които водят до действителни реформи и по-ефективно използване на публичните средства.

Румен Радев и Гълъб Донев се страхуват да проведат реформи, които ще засегнат установени интереси. Цената на това решение плащат работещите и предприемачите с по-високи данъчни и осигурителни тежести. А следващите поколения ще изплащат дълга, който кабинетът поема днес, за да отложи реформите, за които има мнозинство".

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