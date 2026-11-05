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Изкуството да принадлежиш на себе си: Мартина Пенева в Студио Actualno (ВИДЕО)

05 ноември 2026, 14:39 часа 760 прочитания 0 коментара

Най-трудното в това аз да изградя Лили като достоверен образ, като истински човек беше точно българското в нея. Това да останеш, да принадлежиш някъде. Защото аз съм точно обратното. Аз считам за себе си, че никъде не принадлежа. Аз съм човек на местата. 

Това разказа актрисата Мартина Пенева в предаването "Студио Actualno", във връзка с най-новия филм на режисьора Стефан Белов "Немигранти". 

Действието се развива в обезлюдено от миграцията градче и проследява историята на млад мъж, чийто свят се преобръща, когато приятелката му планира да емигрира в чужбина с най-добрия му приятел.

Ядосан, той нахлува в изоставената местна фабрика, пуска машините и започва да работи без конкретна цел и идея. Но този необичаен „протест чрез труд“ привлича медийното внимание и може да съживи вярата и приятелствата в това забравено от Бога място.

"Основната тема на "Немигранти" е приятелството. Всичко друго, което се съдържа и в заглавието, всички подтеми са вторични. Любовта и приятелството са в основата на сценария, на филма, на нас като актьори и считаме, че и на режисьора.", разказа Пенева. 

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Младата актриса влиза в образа на Лили - младо момиче от малък град, което мечтае да се развива в областта на киното. 

"Лили е странната птица в тази конфигурация, в този квартет от приятели. Тя е по-смотаната, някак по-интровертната и в същото време има един много различен поглед върху света. Много живее във вътрешния си свят, много идеалистично си представя, че това е реалният свят и оттук е целият конфликт. Защото тя си представя, че всичко може, че всичко е леко романтизирано, а виждаме, че реалността е друга. И това е красивото при нея, че тя е този идеалистичен романтик, който липсва при другите трима", сподели актрисата. 

Заедно с Мартина Пенева, във филма ще видим и Мак Маринов, Александра Лашкова, Кирил Недков, Мария Статулова, Николай Върбанов, Калин Арсов, Лидия Стефанова, Йорданка Йовева, Цветан Тодоров, Мина Каукова и Венцеслав Димитров.

Сценарият е на Христо Христов, а оператор на продукцията е Мартин Балкански. Под режисурата на Стефан Белов и музиката на Асен Христов. 

Повече за филма - вижте в интервюто.

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Александра Йошева
Александра Йошева Редактор
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