Кралицата девственица и нейният любовник: Ревност, гибел на стълбището и писмото, което Елизабет I пази до смъртта си

Кои са най-вълнуващите, драматични и красиви любовни истории на известните личности? И какво по-хубаво от това да прочетем за тях на чаша вино в уютната неделна вечер? Actualno.com ще ви разказва за изпепеляваща страст или тиха, истинска обич, устояла на бурите на времето и славата. Налейте в чашата отбрано, ароматно вино, забавете ритъма на вечерта и се потопете в една истинска легенда.

Любовната история между кралица Елизабет I и Робърт Дъдли, първи граф на Лестър, е най-известният и драматичен романс в историята на Тюдорова Англия. Тази връзка продължава над четири десетилетия и е изпълнена със страст, скандали, убийства, политически пречки и дълбока преданост до края на живота им.

Началото: Пленници в лондонския Тауър

Елизабет и Робърт се познават още от деца – родени са с няколко месеца разлика (през 1532 и 1533 г.) и са учили при едни и същи учители в кралския двор. През 1553–1554 г., по време на управлението на кралица Мария I Тюдор (Кървавата Мери), и двамата са хвърлени в тъмницата Тауър. Бащата и братът на Дъдли са екзекутирани за измяна, а той очаква присъдата си. Екзекуция заплашва и Елизабет. Изолацията и страхът от смъртта ги събират и създават между тях здрава емоционална връзка, която нито времето, нито обстоятелствата ще променят по-нататък.

Снимка: Wikipedia

Възкачването на трона и скандалът в двора

Когато кралица Мария умира през 1558 г. и Елизабет става кралица на 25 години, Робърт Дъдли се явява при нея на бял кон. Тя незабавно го назначава на престижната длъжност надзорник на кралкия впряг, третата по важност длъжност в двора, отговаряща за кралските конюшни и каретите. Този пост му осигурява близост до кралицата, тъй като в задълженията му влиза да отговаря за сигурността ѝ при яздене, да я качва и сваля от коня, което му дава възможност да разполага и със спални помещения близо до покоите й. Присъствието на Дъдли предизвиква огромна вълна от сплетни. Двамата танцуват, яздят и прекарват часове насаме. Чуждите посланици докладват, че кралицата е "полудяла от любов".

Но основният проблем е, че Робърт Дъдли вече е женен за благородничката Ейми Робсарт от 1550 г.

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Снимка: Wikipedia

Мистериозната смърт на Ейми Робсарт

На 8 септември 1560 г. съпругата на Дъдли – Ейми – е намерена мъртва в подножието на стълбище в дома им със счупен врат, след като предния ден е изпратила абсолютно всичките си слуги на местния панаир. Тази смърт се превръща в грандиозен скандал. Цяла Европа яростно обвинява Дъдли (а и самата Елизабет), че са организирали убийството на Ейми, за да могат най-накрая да се оженят.

Официалното разследване определя смъртта като нещастен случай. Днес историците предполагат, че Ейми е имала рак на гърдата с метастази в костите, което прави счупването на врата й възможно при падане, има и предположение, че може да се е самоубила.

Разрушената мечта

Трагедията е, че смъртта на Ейми прави брака им възможен на теория, но невъзможен на практика. Ако Елизабет се беше омъжила за Дъдли, всички щяха да бъдат убедени, че кралицата е замесена в нейната смърт.

Но има и още няколко важни причини тя да откаже брак на мъжа, когото обича.

От една страна, това би могло да доведе до гражданска война. Английските благородници от древните родове презират рода Дъдли, смятайки го за парвенюшки и с исторически петна от предателство. Издигането на Дъдли до крал почти неминуемо би предизвикало бунт.

От друга страна, по този начин Елизабет би загубила властта си. Тя е прагматичен владетел и е била наясно, че омъжването означава да предаде реалната власт на съпруга си.

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Кралицата девственица

Елизабет съзнателно изгражда образа на кралицата девственица "омъжена за Англия", въпреки че използва статуса си за дипломатически преговори с дузина европейски ухажори. На Дъдли тя дава титлата граф на Лестър и огромни имоти, включително замъка Кенилуърт, и го задържа в ролята на "вечен фаворит". Но освен нейната ревност и собственическо чувство към Дъдли е известно, че и той от своя страна саботирал плановете й да се омъжи за някой от чуждестранните владетели, чиито кандидатури били обсъждани.

Снимки: Wikipedia

Ревност и предателство

Още от 1566 г. Дъдли вече си дава сметка, че шансовете му да стане съпруг на Елизабет са нищожни, макар често да изпълнява ролята на неин неофициален съпруг при различни тържествени поводи в двореца. В същото време, по собствените му думи, той не можел "без огромно отвращение" да приеме мисълта, че тя би могла да избере друг за съпруг, както показват запазените доклади на чуждестранните посланици в двора, които стриктно следели личния живот на кралицата. Макар Елизабет още от 8-годишна да твърдяла, че никога няма да се омъжи, Дъдли дълги години хранел надежда, а и тя го уверявала, че ако промени решението си и реши да сключи брак с англичанин, изборът й ще падне върху него.

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В крайна сметка дълго лелеяната мечта не става реалност. През 1578 г., горчиво осъзнал, че Елизабет никога няма да му даде ръката си, 46-годишният Дъдли тайно се жени за Летис Нолис – красива братовчедка на самата Елизабет. Когато девет месеца по-късно Елизабет научава за тайната сватба, тя изпада в ярост. Изгонва Летис завинаги от двора, наричайки я "онази вълчица".

Помирява се с Дъдли едва след месеци, но никога не прощава на съпругата му.

Снимка: Wikipedia

Неговото последно писмо

Въпреки всичко връзката им надживява всички бури. През 1588 г., когато Испанската армада напада Англия, Дъдли командва сухопътните войски и язди до Елизабет, когато тя произнася легендарната си реч в Тилбъри ("Имам тяло на слаба жена, но сърце на крал").

Малко след победата над Армадата, през септември 1588 г., Дъдли внезапно се разболява. Броени дни преди смъртта си той ѝ изпраща кратко писмо от Райкот, с което пита за нейното здраве – последното му послание до нея.

След смъртта на Дъдли, кралицата се заключва в стаята си и в продължение на дни отказва да излезе, докато лордовете не разбиват вратата. Тя взема това последно писмо, написва върху него собственоръчно "His last letter" ("Неговото последно писмо") и го прибира в заключено ковчеже до леглото си.

Всяка голяма любов оставя следа, която времето не може да заличи. Следващата незабравима романтична история Actualno.com ще ви разкаже отново в неделя вечер.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI