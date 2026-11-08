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Министърът отряза искането на МВР за по-високи заплати с новия бюджет - други сектори имат да "догонват"

08 ноември 2026, 19:05 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Министърът отряза искането на МВР за по-високи заплати с новия бюджет - други сектори имат да "догонват"

Увеличение на заплатите в МВР няма да бъде предвидено в новия бюджет. Очаква се възнагражденията на полицаите да останат без промяна поне за една година, а решението вече е било обсъдено със синдикатите. Това заяви в "На Фокус" по Нова ТВ вътрешният министър Иван Демерджиев, който е в Пловдив по повод професионалния празник на българската полиция.

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Той отговори на настояването на Синдикалната федерация на служителите в MВР (СФСМВР) служителите във ведомството да не бъдат държани отговорни за фискалните проблеми на държавата. От СФСМВР обявиха, че не изключват синдикални действия, искайки увеличение на заплатите в сектора.

Малко по-късно санкционираният за корупция по "Магнитски" от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски подкрепи полицаите в исканията им за по-високи заплати.

"Увеличението с над 114% за пет години не беше равномерно във всички сфери"

„Надявам се този период да бъде само в рамките на една година и ще направим всичко възможно това да бъде така. Период, в който възнагражденията в МВР няма да се повишават, за да могат да наваксат и други сфери, които изостават. Увеличението с над 114% през тези пет години не беше равномерно разпределено във всички сфери. Някои сфери трябва да догонят“, обясни Демерджиев.

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Снимка: БГНЕС

Той изрази надежда, че следващият бюджет ще позволи по-добро финансово обезпечаване на служителите в системата на сигурността. Според него спирането на загубите на публичен ресурс ще даде възможност за осигуряване на достойни възнаграждения. „Нямам съмнение, че българските полицаи заслужават достойни възнаграждения, и ще се борим да имат такива“, подчерта вътрешният министър.

На въпрос дали решението може да го направи непопулярен сред служителите на МВР, Демерджиев заяви, че не усеща подобно отношение и че среща подкрепа от тяхна страна. „Популизмът работи за много кратко. Това, което правим аз и екипът ми, е да бъдем открити със служителите в министерството, заедно да обсъждаме проблемите и при вземането на решенията те да са наясно защо се предприема едно или друго действие“, коментира той, цитиран от Нова ТВ.

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Над 30 хиляди евро за благотворителност на празника на полицията

В Пловдив Демерджиев участва и в отбелязването на професионалния празник на полицията. По този повод е бил организиран благотворителен турнир по кикбокс с участието на полицейски служители. Събраните средства са предназначени за децата на загинали и починали полицаи.

„До момента сме събрали над 30 хиляди евро“, съобщи министърът. Той допълни, че предстоят и други инициативи до Коледа, с които да бъде подкрепено семейството на загиналите служители. Демерджиев увери, че децата не са забравени и че институцията ще продължи да оказва подкрепа на близките на загиналите полицаи.

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МВР Заплати полицаи Иван Демерджиев заплати МВР бюджет 2027
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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