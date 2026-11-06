Скрити договорки чрез Закона за българския език: Проф. Росен Стоянов обяснява (ВИДЕО)

За първи път извън официалните държавни институции се бави представянето на бюджета. Доколко е резонно да представиш бюджета в тази Академия, вече е въпрос на друг разговор.

Това заяви в предаването Студио Actualno преподавателят по политически комуникации проф. Росен Стоянов, коментирайки представянето на бюджета на държавата в УНСС.

Вече е важно да видим какво съдържа бюджета на управляващите, защото сега това е техният бюджет, a не продължение да други бюджети, стана ясно още от думите на проф. Стоянов. Той посочи, че опозицията винаги ще използва всеки един повод, за да отправи своите упреци към управляващите. Според Стоянов бюджетът ще захлупи други въпроси, които се обсъждат у нас.

За САЩ е ясно, че не са много случаите, в които действащ президент е успял да задържи губернатори или мнозинството в Конгреса и Сената. Това е заложено още от бащите на Америка. Да, победата в момента е категорична, Америка е синя, но това значи, че Конституцията на тази държава работи, подчерта проф. Стоянов. Със сигурност не е случайно, че у нас се мълчи по отношение на тези избори. Това със сигурност има своята краткосрочна перспектива, тъй като имаме много конфликти, каза Стоянов.

Той отбеляза, че относно Закона за българския език, предложен от “Възраждане”, се дава терен на Костадин Костадинов, а това впоследствие ще е важно за решения в парламента. Професорът допусна, че става дума за договорка по отношение на избора на ВСС.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.