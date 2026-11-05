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С гласове от Пеевски и ГЕРБ ли Йотова спечели убедително изборите: Говори Евгений Кънев (ВИДЕО)

05 ноември 2026, 17:08 часа 583 прочитания 0 коментара

С гласове от Пеевски и ГЕРБ ли Йотова спечели убедително изборите, дали в последния час от вота на балотажа не е имало интензивно гласуване в нейна полза на някои места? Тези въпроси в предаването Студио Actualno зададе икономическият и политически анализатор Евгений Кънев. Според него това може да се провери: “Такива организирани мрежи, където се мобилизира доста съществен вот за малко време, мисля, че бяха създадени слев влизането ни в Европейския съюз. И забелязваме, че много безконфликтно тези мрежи се предават от един техен господар на друг. Забелязахме първо при Делян Пеевски как той получи мрежите от Бойко Борисов. И много кметове, които бяха кметове на Борисов изведнъж станаха кметове на Делян Пеевски. Още: Апатия, сигнали за купен вот и “мъртви” избиратели: Защо така минаха изборите? (ВИДЕО) Или път примерно Доган към Пеевски и т.н. Сега обаче забелязваме един процес по предаване на мрежите към Радев.

Огромна разлика между екзит пол и реални резултати

Даже един от абсурдите беше, че гражданинът Борисов гласува за Гюров, а неговите най-големи кметове в Бургас и Стара Загора организират изборите на Йотова. Аз смятам, че социолози, партийни деятели, участници в изборите, дължат отговор на простия въпрос: Как така? Аз направих изследване и се оказа, че от 2007 г. насам най-голямата разлика, която някога се е получавала между екзит пол в 20.00 часа и впоследствие реални резултати бяха на тези избори – 10 процентни пункта.

Снимка БГНЕС

Още: Пак сянката на Пеевски: Културолог пита: Поне 280 000 гласа за Йотова на балотажа - откъде дойдоха? Вторите най-големи за целия преход отклонения бяха на изборите през април месец, на Радев. Проверих практиката и в България, и по света, не е прието за нормално да има отклонение повече от 2-3% от статистическата грешка средно на агенциите. 

Индуциран вот в последния час

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Това означава, че има някакъв индуциран вот в последния час и аз държа много да има някакво обяснение, през паметта на машините ли, през интервюта ли, през разследвания ли, на какво се дължи всъщност този вот, който изведнъж получи Йотова в последния възможен момент.“ Още: Георги Лозанов: Сега ще трябва да демонтираме модела Радев-Йотова (ВИДЕО) Евгений Кънев смята, че на първо място социолозите трябва да държат на такова разследване, тъй като екзит половете приключват към 19.00 часа, за да бъдат обявени резултатите в 20.00 часа. И още: “Тези, които имат достъп до машините, ако трябва, през парламентарно питане. Да се провери в паметта на машините защо са гласували за Йотова толкова интензивно в последния час. И не на последно място от самите секционни комисии трябва да бъдат разпитвани. Да се провери има ли видеоклипове. Разбрахме, че на много места видеоклиповете са били пуснати на следващия ден.“

Още – във видеоматериала. Още: ЦИК обяви Илияна Йотова за следващия президент на България

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Илияна Йотова контролиран вот Студио Actualno президентски избори 2026
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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