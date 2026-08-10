Украински Миг-29 се разби в Одеска област (ВИДЕО)

Военен самолет МиГ-29 се разби в Одеска област. Според украинските военновъздушни сили пилотът е успял да се катапултира. „Вечерта на 10 август 2026 г. изтребител МиГ-29 на Военновъздушните сили е бил загубен по време на бойна мисия. Пилотът е бил на бойна мисия за унищожаване на вражески въздушни цели в Одеска област“, ​​се казва в съобщението.

WATCH: Ukrainian MiG-29 jet crashing in Odesa region after an air-to-air missile reportedly caught fire during launch against a drone. pic.twitter.com/DxkLSzSWtI — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Известно е, че пилотът е катапултирал успешно и е бил евакуиран в медицинско заведение. „Според предварителни данни е възникнала спешна ситуация по време на изстрелването на ракетата на самолета, в резултат на което самолетът се е запалил и пилотът е загубил контрол, въпреки опита си да го спаси“, добавиха от Военновъздушните сили.

Катастрофа на бомбардировач в Хмелницка област

На 16 юни щурмови самолет Су-24М от 7-ма тактическа авиационна бригада „Петро Франко“ на украинските ВВС се разби в Хмелницка област. Двама военнослужещи загинаха при самолетната катастрофа. Според очевидци и двамата са преминали необходимия медицински преглед преди полета, били са добре и в добро настроение. Те са описани като професионални войници, уважавани от колегите си, и не са установени семейни проблеми, които биха могли да имат значение за разследването.

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Според разследването, бомбардировачът Су-24М е извършвал втория си полет през този ден и не е имало оплаквания относно техническото му състояние. Цялата официална документация е била попълнена в съответствие с установените изисквания“, се казва в изявление на Държавното бюро за разследване.

Разследването опроверга и информацията, която се разпространяваше онлайн, за предполагаемото катапултиране на един от пилотите. Освен това, Държавното бюро за разследване проведе десетки разпити, по-специално на членове на семействата на починалия, командния състав и техните колеги.