Радар за икономика: Най-важните новини на 10 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 10 август 2026 г.:

Окончателен съдебен удар: Държавата незаконно крие за какво е похарчила парите по "Боташ"

Административният съд София-град е отменил отказа на „Булгаргаз“ да предостави информация за реално доставените количества природен газ и извършените плащания по договора с турската държавна компания „Боташ“ за периода 2023–2025 г. Решението е окончателно, обявиха от платформата за проверка на факти Factcheck.bg, чийто редактор Василена Доткова подаде заявление по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Отказът на "Булгаргаз" да представи данните доведе до започване на делото.

Още: Окончателен съдебен удар: Държавата незаконно крие за какво е похарчила парите по "Боташ"

Най-бедните в ЕС: Румънците, гърците и българите не могат да си позволят 1-седмична почивка

Балканските държави остават най-бедните в ЕС и гражданите им масово не могат да си позволят едноседмична почивка. България е в Топ 5 на нациите от ЕС, които нямат средства за ваканции през годината. Страната ни е на 4-о място в класацията, която се оглавява от други две държави от региона - Румъния и Гърция.

Още: Най-бедните в ЕС: Румънците, гърците и българите не могат да си позволят 1-седмична почивка

Най-голямата руска инвестиция в Унгария е под сериозен въпрос

Одитът на проекта АЕЦ "Пакш-2" все още не е приключил, но междинните резултати, от гледна точка на унгарските власти, са незадоволителни. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви това официално на специален брифинг: "Одитът все още продължава. Все още не съм получил окончателните му резултати, само междинните, и те не са много обнадеждаващи. Ако погледнете кога е трябвало да бъде построено съоръжението, на какъв етап е сега, с колко се е увеличила цената му и какви дати за завършване се обявяват сега, картината не е обнадеждаваща", предаде най-големият руски икономически ежедневник "Комерсант".

Снимка: Росатом

Още: Най-голямата руска инвестиция в Унгария е под сериозен въпрос

Еврото стигна нов месечен връх и започва силно новата седмица

След като на 30 юли курсът на еврото се качи над границата от 1,15 спрямо щатския долар, а на 5 август отбеляза рекордни стойности за последния един месец (1,1556) към американската валута, единната европейска валута регистрира нов месечен рекорд на 7 август. В края на миналата седмица тя се качи до 1,1562 спрямо долара, а днес, 10 август, започва на близки до това равнища. Вече над седмица еврото не пада под границата от 1,15 към щатската валута.

Още: Еврото стигна нов месечен връх и започва силно новата седмица

Цената на петрола: Иран, САЩ и хутите тотално объркаха инвеститорите

Цените на петрола отбелязаха разнопосочно движение в понеделник, 10 август, защото търговците продължават да анализират противоречивите сигнали от САЩ и Иран на фона на опасенията, че споразумение между двете страни за отваряне на Ормузкия проток може да не бъде постигнато в близко бъдеще. Фючърсите на международния бенчмарк "Брент" с доставка през октомври се повишиха малко - до 83,77 долара за барел, към 10:30 ч. българско време. Фючърсите на американския сорт West Texas Intermediate (WTI) с доставка през септември се качиха също с малко - до 78,24 долара за барел.

Още: Цената на петрола: Иран, САЩ и хутите тотално объркаха инвеститорите