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Прогноза за времето - 11 август 2026 г. (вторник)

10 август 2026, 23:25 часа 502 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Прогноза за времето - 11 август 2026 г. (вторник)

Във вторник ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб, в Югоизточна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, по-ниски по крайбрежие на морето, в София 33°-34°.

Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, малко по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 31°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Източник: НИМХ

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прогноза за времето
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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