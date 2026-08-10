Ботев сътвори голов спектакъл с една от приятните изненади на сезона, токът два пъти спря шоуто на "Колежа"

Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 3:2 в драматичния последен двубой от четвъртия кръг на Първа лига. "Канарчетата" изиграха вихрено първо полувреме и поведоха с 3:0, но след почивката гостите върнаха два гола и направиха финалните минути изключително напрегнати. Любопитното е, че срещата на стадион "Христо Ботев" бе прекъсвана два пъти заради проблеми с електрозахранването.

Ботев Пловдив победи Спартак Варна

Франклин Маскоте откри още в 4-ата минута след центриране на Владимир Мендеш, като ВАР потвърди, че топката е преминала голлинията. В 28-ата минута Асен Чандъров засече центриране на Карлос Меоти от корнер за 2:0. Само 11 минути по-късно Меоти отново бе в основата на гол. Той намери Самуел Калу, който финтира Давид Валверде и с великолепен удар в горния ъгъл направи резултата 3:0.

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Спартак обаче не се предаде. Цветелин Чунчуков намали в 58-ата минута, а втори токов удар в 73-тата доведе до ново продължително прекъсване. Това наложи сериозно добавено време, а в третата минута от него Ахмед Ахмедов реализира за 3:2. До пълен обрат обаче не се стигна и Ботев удържа трите точки.

Така пловдивчани събраха 7 точки, докато Спартак остана със същия актив и допусна първата си загуба от началото на сезона, след като се превърна в една от приятните изненади от началото на кампанията.

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