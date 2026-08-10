Расте броят на загиналите при земетресението в Колумбия (ВИДЕО)

Броят на загиналите при днешното земетресение в Колумбия достигна 111, заяви колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля в обръщение към колумбийците, съобщиха агенциите. Той добави, че 87 души са ранени и че десетки сгради са рухнали.
Colombia’s government has declared a nationwide state of emergency after a magnitude 7.4 earthquake— NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026
The decision will allow authorities to quickly mobilize the resources needed to deal with the aftermath of the disaster.
At least 80 people were killed in the earthquake, with… https://t.co/ZyUzWBqTuh pic.twitter.com/hdRPGrGiBk
Колумбийският президент обяви днес извънредно положение заради земетресението. "Бе решено да бъде обявено извънредно положение, заповедта за което ще бъде подписана в течение на деня", каза държавният глава в Богота. Земетресението с магнитуд 7,4 причини сериозни разрушения.
WATCH: A three-story building collapses during the M7.4 earthquake in Colombia.pic.twitter.com/ilXk5sPVca— Clash Report (@clashreport) August 10, 2026
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