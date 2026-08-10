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Расте броят на загиналите при земетресението в Колумбия (ВИДЕО)

10 август 2026, 23:52 часа 761 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Расте броят на загиналите при земетресението в Колумбия (ВИДЕО)

Броят на загиналите при днешното земетресение в Колумбия достигна 111, заяви колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля в обръщение към колумбийците, съобщиха агенциите. Той добави, че 87 души са ранени и че десетки сгради са рухнали.

Колумбийският президент обяви днес извънредно положение заради земетресението. "Бе решено да бъде обявено извънредно положение, заповедта за което ще бъде подписана в течение на деня", каза държавният глава в Богота. Земетресението с магнитуд 7,4 причини сериозни разрушения.

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Колумбия трус земетресение
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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