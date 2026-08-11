Двоен български удар в Бирмингам: Начева и Петрова влязоха във финала с мечта за медал

България ще има две представителки във финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Александра Начева и Габриела Петрова намериха място сред 12-те най-добри в квалификациите и продължават битката за отличията. Двете не успяха да покрият директния норматив от 14,15 метра, но постигнатите от тях резултати се оказаха достатъчни за осмо и девето място в общото класиране. Така първият ден на Европейското премина перфектно - с 3/3 финала, след като и Божидар Саръбоюков ще спори за медалите в дългия скок.

Александра Начева и Габриела Петрова на финал на Европейското в Бирмингам

Начева започна участието си със скок от 14,13 метра при попътен вятър от 1,6 м/сек. Това остана най-доброто ѝ постижение, след като в следващите два опита регистрира фаулове. Въпреки това резултатът нареди българката на осма позиция и ѝ осигури място в решителната фаза.

Състезателката, която ще навърши 25 години на 20 август, ще опита да направи следващата крачка след Европейското първенство в Рим през 2024-а. Тогава Начева завърши четвърта и остана непосредствено под почетната стълбичка.

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Габриела Петрова също изпълни основната си задача в квалификациите. Опитната българка започна с 14,00 метра, а във втория кръг подобри резултата си на 14,11. Тя пропусна последния си опит и зае девето място. За 34-годишната атлетка, участвала на три олимпийски игри, това е поредно класиране сред европейския елит. В Рим тя завърши шеста.

Директната квалификационна норма от 14,15 метра беше преодоляна от седем състезателки. Най-силно се представи италианката Ерика Сарачени с личен рекорд от 14,50 метра, следвана от сънародничката си Дария Деркач с 14,42 и белгийката Илона Масон с 14,35.

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Сред финалистките са още Кира Витман, Тугба Данъшмаз, Мая Оскаг и олимпийската шампионка Ивана Шпанович. Големият финал е на 13 август, когато Начева и Петрова ще преследват първия български медал от европейско първенство на открито от 2018 година. Програма на българите на Европейското в Бирмингам ще откриете в тази статия.