Класиране по асистенции в Първа лига 2026/27 - изравниха Сержиньо на върха (ОБНОВЕНА)

Битката при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27 обещава да бъде оспорвана. През миналата кампания Спас Делев разби по-младите си колеги с впечатляващите 14 асистенции, а сега звездите на водещите грандове ще опитат да оглавят класацията. В тази статия ще следим представянето на най-добрите подавачи в българския елит, а класирането ще бъде актуализирано след всеки изигран кръг.

Кой ще бъде новият "крал" на асистенциите в българския футбол?

След първите три кръга начело с по две голови подавания са Драган Гривич от ЦСКА 1948, Евертон Бала и Алекс Сентейес от Левски, както и Бърнард Текпетей от Лудогорец. "Сините" имат двама представители на върха, но разликите са минимални и подреждането може да се промени още в следващите мачове.

В списъка ще бъдат включвани всички играчи, записали голово подаване през сезона. При равен брой асистенции футболистите ще заемат една и съща позиция. Следете тук актуалното класиране и надпреварата между най-добрите подавачи в Първа лига през сезон 2026/27.

Класиране при асистентите в Първа лига през сезон 2026/27

Сержиньо (Левски); Карлос Меоти (Ботев Пловдив) - 4 асистенции Бърнард Текпетей (Лудогорец); Георги Русев (ЦСКА 1948); Самуел Калу (Ботев Пловдив); Мохамед Брахими (ЦСКА) – 3 асистенции Драган Гривич, Фредерик Масиел (ЦСКА 1948); Евертон Бала, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик, Мазир Сула (Левски); Симеон Шишков (Лудогорец); Андрей Йорданов, Каталин Иту, Бирсент Карагарен, Йоанис Питас, Йоел Зварц, (ЦСКА); Ертан Томбак (Черно море); Йоан Бауренски (Септември София); Мартин Смоленски (Ботев Враца); Антон Иванов, Давид Валверде (Спартак Варна); Кристиян Бойчев (Дунав Русе); Станислав Иванов (Арда Кърджали) – 2 асистенции Мамаду Диало, Хосе Мартинес, Петър Витанов, Бенаиса Бенамар, Ектор Куеляр, Флориан Кребс (ЦСКА 1948); Георг Стояновски, Цветелин Чунчуков, Антон Иванов (Спартак Варна); Радослав Апостолов, Владан Видакович, Стефан Гаврилов (Дунав Русе); Давид Кусо, Майкон, Рейналдо Саторно, Хевертон Сантос, Армстронг Око-Флекс, Асен Митков, Алдаир Невес (Левски); Мигел Барандаш, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Иван Тасев, Берк Бейхан, Мохамед Аши (Черно море); Владимир Мендеш, Георги Миланов, Асен Чандъров, Лъчезар Котев, Мауро Тейшейра (Ботев Пловдив); Адил Тауи, Ангел Лясков, Димитър Костадинов, Моамед Медфаи, Спас Делев, Ерол Дост (Локомотив София); Емил Стоев, Владимир Николов, Йоан Борносузов, Роберто Райчев, Умаро Балде, Мохамед Досо, Иван Минчев (Славия); Светослав Ковачев, Виктор Попов (Арда); Йоан Бауренски, Кубрат Йонашчъ, Мартин Христов (Септември София); Алберто Салидо, Руан Круз, Антон Недялков, Ивайло Чочев, Александър Маринов (Лудогорец); Даниел Генов, Мартин Петков (Ботев Враца); Лукас Риан (Локомотив Пловдив); Стефано Сенси, Анжело Мартино, Джеймс Ето'о (ЦСКА) – 1 асистенция