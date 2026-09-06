"Националният интерес не се защитава със снишаване": Мирчев за големия урок на Съединението и критика към правителството за Русия

В Деня на Съединението съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев напомни, че големият урок на 6 септември е, че националният интерес не се защитава със снишаване. По думите му Съединението успява, защото българите решават какво искат за България и имат куража да го защитят. "И днес е така. България не е ничий заложник. Бъдещето ни зависи от решенията, които вземаме, и от смелостта да ги отстояваме. Нашето бъдеще е европейско. Днес България е част от ЕС и НАТО. Имаме съюзници, право на глас и място там, където се вземат решенията за бъдещето на Европа", заяви още Мирчев.

Критика към кабинета Радев и политиката му спрямо Русия

В тази връзка Мирчев разкритикува правителството на Румен Радев за снишаването пред Русия и го определи като унизително.

"Самостоятелността не означава да стоиш между съюзниците си и Кремъл. Означава да знаеш какъв е интересът на България, да вземаш решения в негово име и да имаш смелостта да ги защитаваш. Нашият интерес е в силна Европа, в истинските партньорства и в България със самочувствие, която не чака позволение, за да отстоява бъдещето си.

Русия и Съединението

Мирчев напомня и факта, че Русия не подкрепя извършеното Съединение.

"В отговор отзовава военния министър и руските офицери от българската войска. Младата ни армия остава без голяма част от висшия си команден състав в един от най-критичните моменти.

Но България не отстъпва.

Два месеца по-късно българските войници и офицери защитават държавата си в Сръбско-българската война и доказват, че свободата не е подарък, ако имаш волята да я отстояваш. Победата укрепва Съединението и авторитета на България в Европа", посочи още Мирчев. ОЩЕ: Радев: Когато са единни, българите могат да променят историята