"Освен големи професионалисти, в БНР работят и пропагандисти. Нека не дамгосваме АзГ - те са против войната": Иво Христов с нови обвинения

Вицепремиерът без портфейл Иво Христов с ново "звездно" интервю - този път пред БНР и то дни след обвиненията му към общественото радио в липса на плурализъм. Стигна се до бурна обществена реакция и позиция на Съвета за електронни медии по темата. Сега Христов използва ефира на БНР да обясни, че "редом с големите професионалисти, работят и пропагандисти", което според него "не е лъжа", но пък се съгласи, че оценката трябва да бъде оставена на аудиторията на БНР.

Бликащо щастие от победата на крайнодесните в Германия

"Не трябва да бързаме с дамгосването на членовете на "Алтернатива за Германия" като екстремисти, защото тя е против войната. Има ли нещо по-екстремно от войната? Според мен няма. Нека не бързаме с квалификациите. Време е за отрезвяване", обяви Христов по повод изборната победа на крайнодесните на изборите в немската провинция Саксония-Анхалт.

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Припомняме, че "Алтернатива за Германия" е определяна от германските служби за вътрешна сигурност като крайнодясна партия, а части от нейните структури и представители са свързвани с екстремистки позиции. Тя е известна и с крайните си позиции по отношение на мюсюлманите, мигрантите и ЛГБТ+ хората, както и с националистическата си реторика. Победата на формацията на регионалните избори предизвика сериозно политическо сътресение в страната.

АзГ е критична към Европейския съюз и еврото, настоява за повече национален суверенитет и се противопоставя на по-нататъшната европейска интеграция. Партията заема и скептична позиция към военната подкрепа за Украйна и санкциите срещу Русия, като настоява за дипломатическо решение на войната.

Похвали за кабинета

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Вицепремиерът Иво Христов коментира и работата на правителството, като заяви, че усилието му е да "върне политиката в институциите".

"Беше време, когато Пеевски и Борисов съобщаваха в аванс какво ще реши правителството, преди то да се е събрало на заседание. Сега усилието ни е да върнем политиката в институциите и виждате, че парламентът работи на пълни обороти, министрите се отчитат редовно, скандалните обществени поръчки се изнасят от нашите министри след вътрешните ревизии във ведомствата, предстои орязване на възнагражденията в бордовете на държавните предприятия - някои от тях са скандални. Това са все оздравителни стъпки", каза той.

По думите му успех за правителството би било "осветляването на обществените поръчки, от които се финансира олигархията". Христов подчерта, че за решаването на проблема с олигархията трябва да се подходи принципно. "Иначе всяка власт би се провалила, ако дели олигархията на добра и лоша", посочи вицепремиерът.

Относно спекулациите за персонални промени в кабинета, Христов каза, че евентуални смени зависят само от премиера и ако се налага, тогава сигурно той ще ги предприеме.

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