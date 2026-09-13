Феновете на емблематичен български клуб призоваха собственика да върне акциите (ВИДЕО)

Недоволството на феновете на Берое срещу управлението на Ернан Банато отново излезе на преден план, като този път привържениците стигнаха до протест директно на терена. Преди началото на домакинството срещу Спортист Своге от 9-ия кръг на Втора лига организирани фенове нахлуха на терена и издигнаха огромен транспарант с категорично послание към собственика: "Банато, върни акциите!" Началото на срещата бе забавено с около пет минути.

"Банато, вън от Берое"

Протестът не се ограничи само до транспаранта. От трибуните на стадион "Берое" се чуха скандирания "Банато, вън от Берое", а феновете запалиха и няколко факли.

Ернан Банато придоби 100% от акциите на Берое през юни 2023 г., когато клубът премина от управлението на Сдружение "Берое". При представянето си той заяви амбиции за сериозни инвестиции и развитие на марката на клуба.

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Впоследствие обаче отношенията между собственика и част от фенската общност се влошиха. Още през януари 2024 г. привърженици на Берое протестираха срещу Банато и поискаха той да напусне клуба. През юли тази година пък фенове и ветерани също настояха бизнесменът да се оттегли и да даде акциите.

На фона на протеста тимът на Берое успя да зарадва привържениците си на терена. „Заралии“ победиха Спортист Своге с 1:0, като единственото попадение бе дело на Исмаел Ферер в 24-ата минута. Това бе първа победа за новия треньор Ахмед Хикмет.

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