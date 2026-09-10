В РСМ гонят българите като животни: Д-р Милен Врабевски в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

„В тази нещастна бивша югославска република българите се гонят като животни“, каза основателят и председател на Фондация „Българска памет“ д-р Милен Врабевски в интервю за Студио Actualno Балкани във връзка с отношението към българите в югозападната ни съседка. В Северна Македония фондацията му е направила много, но по думите му там или не се казва нещо по този въпрос, или се преследват хората, с които е работил по реализациятана проектите.

Той обаче заяви, че неговата фондация и България са добрия пример и демонстрират висок цивилизационен ценз.

Хибридна война на Балканите

Според него сме свидетели на хибридна война на Балканите, чиято цел е „да се изтрие всичко българско и да излезе, че борбите ни за национално обединение, са били форма на агитация и пропаганда“.

„Югославия е мини проекция на Съветския съюз, измислена и неоснована на нищо нормално държавна структура, която е откраднала много, включително от България. Когато крадецът вика: дръжте крадеца, правят всичко възможно антибългарска основа да се зачеркне това минало, като че ли никога не се е случвало“, смята още той.

Той обърна внимание обаче, че Историческата комисия между България и Северна Македония в лицето на проф. Драги Георгиев вече иска да казва истината и й е омръзнало с тези комунистически номера.

Макар и да няма Югославия вече, д-р Врабевски говори за югославски власти, като обясни, че стандартите в управлението не са се променили от времето на Титова Югославия. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Генофонно обременен с родолюбие

Д-р Милен Врабевски определи себе си като „генофонно обременен с родолюбие“ и разказа, че неговите прадеди са правили същите неща, които той прави в момента, но в много по-трудни условия.

Четири са националните му приоритети: битка с демографската криза, реинтеграция на диаспората по европейски модел, културноисторическото ни наследство и значението му за икономиката, родолюбиво възпитание на младото поколение и най-вече образованието. Той инвестира в тези приоритети заедно с държавата, като отчете, че не зависи от нея, но според него заедно са по-силни.

Д-р Врабевски е на мнение, че свързаността не е клише от Брюксел и е важно да имаме магистрала, затова много държи на Коридор 8.

Историята с продължение на Сузана – дъщерята на Спаска Митрова

Д-р Врабевски разказа историята с продължение на дъщерята на Спаска Митрова. Припомняме, че случаят на майката се превърна в христоматиен пример как съдебните и държавните институции в Република Северна Македония се използват за репресия над всяка форма на българщината.

След смъртта на Спаска Митрова от рак през 2020 г. и след като тя години наред беше подложена на репресии в затворите и за обявен български произход, с д-р Врабевски са се свързали българските власти.

„Момичето влезе в моето училище, беше му осигурена стипендия от мен, жилище, взехме баба му и дядо му тук. Те също помагаха много, държавата също ни помогна. Издадохме му българско гражданство. Детето пожела да носи името на фамилията на баба си. Сега се казва Сузана Чавдарова и вече е студентка по медицина“, каза още д-р Врабевски.

„Щастлив съм, че имам възможност да се включвам там, където имам сили и знания да го направя. Напълно безусловно, защото участието в европейската солидарност без да поставяш някакви условия и изисквания от насрещната страна - означава висок цивилизационен ценз на първо място. За мен е удовлетворително, че мога да бъда полезен. Моята роля е на филантроп. Всеки ден имам някакви казуси в подкрепа на хора, на които държа, било то и цели общности“, заяви още д-р Врабевски. ОЩЕ: История с продължение: Дъщерята на Спаска Митрова ще следва медицина в София

Инвестциите в Албания

Фондация „Българска памет“ е най-големият инвеститор в Албания. „При нас няма конфликт, ние не отиваме там да правим евтина пропаганда като нещастни северномакедонски политици. Отиват и назидателно с пръста нагоре обясняват как ние ги асимилираме. Всъщност какво правим ние – отиваме и правим така, че да живеят по-добре. Виждате в каква посока са ни инвестициите, за какво харчим парите си там, защо сме най-големият инвеститор в този регион. Естествено, че ще ги е яд“, коментира д-р Врабевски.

„Българите бяха признати за малцинство 2017 г., което е голям успех. Ние сме второто най-голямо малцинство след гръцкото. Преди 15 години нямаше нито един българин в Албания. Това означава, че хората се връщат към истината и разбират значението на нашата грижа за тях“, смята д-р Врабевски. ОЩЕ: "Изроди" и "въображаеми българи": На Илинден - Тирана не й остана нищо друго освен език на омразата

Осигуряване на пожарна, линейка, социален патронаж за община Мала Преспа, изграждане и възстановяване на водопровода на две села, осигуряване на нощно осветление за други четири населени места, компютърни зали за училищата, включително за българския клуб в Корча. Това са само една малка част от инвестициите на фондацията в Албания, които датират от 2012 г.

Фондацията му планира да осигури линейка, камион за снегопочистване за българите-мюсюлмани от по-северната част на Албания, като вече са осигурени компютри и учебни помагала в училищата.

Д-р Врабевски отбеляза, че все по-често в инициативите се включва държавата, като отбеляза, че предстоящите безплатните прегледи в Албания са финансирани от държавата.

В тази връзка той благодари на Въоръжените сили на България за самолета „Спартан“ и на българския посланик в Албания Ивайло Киров. „Много работа е свършена от това посолство“, коментира д-р Врабевски. ОЩЕ: Нови безплатни прегледи за българите в Албания: Радев благодари на Фондация "Българска памет"

Как ще помогне на македонската българка Ива Михайлова и какво каза за един маргинален политик в Албания, който трябва да му се извини, ще чуете във видеото.