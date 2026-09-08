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За готвена схема с дефицита и за документи със задна дата: ГЕРБ ще сигнализира български и европейски институции

08 септември 2026, 15:17 часа 1006 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
За готвена схема с дефицита и за документи със задна дата: ГЕРБ ще сигнализира български и европейски институции

ГЕРБ твърди, че разполага с документи и доказателства за готвена схема с дефицита от кабинета Радев и за създаване на документи със задна дата. С тях от партията ще сигнализират както български, така и европейски институции. Според бившия финансов министър от кабинета "Желязков" Теменужка Петкова целта е съшита с бели конци, а именно на първо място да се дискредитира предишното редовно правителство, да се каже, че Бъргария не е била готова за Еврозоната и на трето място да се направи тази манипулация с дефицита, с прехвърлянето на разходи от 2026 в 2025 г.

"Тук искам да отговоря една скоба и да кажа, че дефицитът беше нотифициран от страна на ЕК и Евростат за 2025 и след приспадане на разходите за отбрана той е 2,9%, т.е. под референтната стойност от 3%. Това не се хареса на управляващата партия и те правят всичко възможно и не подбират средства, за да могат да манипулиратданните така, както е изгодно на тях", смята тя. 

Тя попита и защо по повод "Фактурите в чекмеджета" нито една фактура не е била показана към настоящия момент и според нея кратският отговор е, че тези фактури просто не са били написани.

Според нея по този начин се поставя под риск имиджа на България. ОЩЕ: Теменужка Петкова: Радев да се извини за бюджета за 2026 г.

Каква е схемата за дефицита?

"От известно време разполагаме с информация и данни, че в резултат на дадени устни указания от страна на Министерство на финансите в момента в АПИ се създават документи, на база на които се цели прехвърляне на разходи от 2026 в 2025 г., т.е. целта дефицитът за 2025 да бъде увеличен за сметка на този скандален дефицит, който беше приет с противоконституционния бюджет за 2026 г. от 5,7%. Тогава може би в края на годината правителството на г-н Радев ще се похвали, че дефицитът от 5.7% е дефицит от 3.7и 3.8%. Това ще бъде в резултат на тези счетоводни манипулации.

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От партията на Бойко Борисов разполагат и с информация за оказван натиск за издаване на сертификати със стара дата от 2025 г.

"Ако това е така - това представлява един специален текст от Наказателния кодекс, което дори не искам да назова. Надявам се колегите да са се отказали от този сценарий", заяви още Петкова. ОЩЕ: По предварителни данни: Бюджетният дефицит нараства до 2,4 на сто от БВП през август

Натиск върху Сметната палата?

От опозицията обърнаха внимание и мотивите на възложените на Сметната палата одити в АПИ. 

"Мотивите са публични, всеки може да ги види. Едно от указанията на Народното събрание, което казва отидът да установи наличието на системна праткита за отлагане на признаването на разходи и задължения, отнасящи се за съответната бюджетна година и прехвърлянето им за следващи бюджетни години. Тук се предпоставят фактите и се очаква Сметната палата да направи съответните констатации", отчете Петкова. 

Според нея това решение и тези мотиви представляват грубо нарушение на Закона за Сметната палата и нейните принципи за независимост и обективност.

"Наред с това се нарушават и приложимите международни стандарти", заяви още Петкова. ОЩЕ: Разходите за пенсии и поръчките на АПИ: Парламентът иска ревизия за последните 6 години

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ГЕРБ дефицит Сметна палата еврозона Теменужка Петкова кабинетът Радев
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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