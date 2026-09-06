"Похвати за някакъв вид дестабилизация": Здравната министърка отговори на искането за оставка

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова отговори на поисканата ѝ от "Продължаваме промяната" оставка, като заяви, че това може и да са "похвати за някакъв вид дестабилизация". Коментарът си тя направи в "Неделя 150" по БНР. Нека, когато искаме оставки, да се помни кой какво е извършил или не е извършил в системата за здравеопазване", заяви още Ивкова и добави, че през септември 2023 г. Протонният център - като инвестиция по ПВУ е бил изваден от правителството на акад. Николай Денков.

"Този център е щял да предостави по-прецизна терапия за онкоболните деца, а също и за възрастни. Тогава мотивът за изваждането му от ПВУ е бил, че няма да може да се изпълни проектът от 2023 до 2026 г., като е поет ангажимент да бъде изпълнен този проект с национално финансиране, а предвиденото финансиране по ПВУ е било около 188 млн. лева", добави още Ивкова. ОЩЕ: "Продължаваме промяната" поиска оставката на здравния министър

Реформата в здравеопазването

Министърът обяви, че властта се е фокусирала върху обединяване на тази част от общата администрация, в която е идентифицирано, че има дублиращи се функции. "Основната цел е да се обедини дублиращата администрация, да се обединят правилата и информационните системи, така че да има по-малко препращане, по-малко забавяне и да има по-кратък административен път, да се работи по единен стандарт в цялата страна и да има повече времеви ресурс за самите специалисти, т.е. медицинските кадри, които работят във второстепенните разпоредители към МЗ (те са 97 - в тях влизат РЗИ, центровете за спешна помощ, и т.н.), да имат възможността да се фокусират върху своята чисто експертна дейност", уточни тя и подчерта, че РЗИ-тата няма да бъдат закривани като структури - те няма да бъдат самостоятелни юридически лица, но е предвидено да съществуват като териториални дирекции към МЗ.

Детската болница е приоритет

Министър Ивкова изтъкна, че е изключителен приоритет за правителството изграждането на Национална детска болница и добави, че за 6-те години, откакто е създадено "Здравна инвестиционна компания за детска болница” ЕАД, няма никакъв напредък. "Има един терен, който е в абсолютен застой, и има една поръчка, която също е в застой. Ако продължаваме в този дух, няма да има никакъв напредък". Така тя обясни решението МЗ да си върне контрола върху процеса, за да може този национален приоритет да бъде изпълнен", добави още Ивкова. ОЩЕ: Четирима министри с жълти картони: Обмисля ли Радев кадрови промени в състава на правителството?