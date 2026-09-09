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Правителството създава нов мегаорган за пътната безопасност (ВИДЕО)

09 септември 2026, 10:20 часа 723 прочитания 0 коментара

Държавата създава нов мегаорган в посока повишаване на пътната безопасност под името Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор". Това стана ясно от думите на премиерът Румен Радев преди началото на заседанието на правителството в сряда.

"Все по-често говорим за пътна безопасност, но трява да си даваме сметка, че тя изисква не само добри управленци и координация между институциите, а надеждна информация в реално време. Това изисква единен контролен орган, който да обедини всички тези дейности, които сега са разпокъсани между отделни институции. Този процес беше анализиран детайлно от правителството и днес представяме план за реформа на пътната безопасност. Създаваме единен национален орган - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор" с единен национален център, побиращ цялата информация за безопасността на пътищата и контрол на тази информация", каза още Радев.

В системата ще бъдат интегрирани различни източници на данни за движението - общински камери, бодикамери на полицейските служители, сензори и други устройства, както и информация за второстепенните пътища. Предвижда се данните да бъдат наблюдавани денонощно и в реално време.

"От тази информация ще могат да се възползват не само органите за безопасност на движението по пътищата, но и Агенция "Митници", НАП, ТОЛ, "Бърза помощ", HEMS, 112, горските служители за контрол на незаконното превозване на различни видове товари и други институции", обясни премиерът.

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По думите на премиера ефектът, който се очаква, е повишаване на безопасността на движението по пътищата и повишена събираемост от Агенция "Митници", от НАП и от ТОЛ камерите.

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Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
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