Ботев подчини Локомотив и взе дербито на Пловдив! Ексцесии на терена след края на мача

Ботев Пловдив спечели пловдивското дерби срещу Локомотив с 2:0 в двубой от деветия кръг на Първа лига. "Канарчетата" решиха сблъсъка още преди почивката, когато Асен Чандъров и Мауро Родригес се разписаха за домакините. След паузата "смърфовете" опитаха да се върнат в мача, но не успяха да се възползват от възможностите си. След края на мача пък страстите взеха връх и се стигна до сблъсъци между играчите на двата отбора на терена.

Чандъров отново вкара за Ботев Пловдив, Наумов с геройски намеси

Ботев започна по-активно и поведе още в 9-ата минута. Самуел Калу стреля от статично положение, Боян Милосавлиевич спаси, но Карлос Меоти центрира от добавката, а Асен Чандъров бе точен с глава. За халфа това бе шести гол от началото на сезона, превръщайки го в един от най-важните играчи на "канарчетата".

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Локомотив можеше да си отбележи автогол, а в 27-ата минута Самуил Цонов също пропусна добра възможност за домакините. Все пак Ботев стигна до втори гол точно преди почивката. В 44-ата минута Калу изведе хитро Мауро Родригес от статично положение и халфът преодоля излезлия неубедително Милосавлиевич.

След почивката Локомотив натисна. Раян Лейтън първо бе спрян от Даниел Наумов, а след това топката срещна и напречната греда. В 60-ата минута Никола Попов първоначално отсъди дузпа за игра с ръка на Лукас Араужо, но след ВАР промени решението си, тъй като топката първо бе ударила бедрото на защитника.

До края Локомотив имаше още шансове, но Наумов спаси удар на Доминик Бурбан, а Антон Фасе пропусна от близка дистанция в 89-ата минута. С успеха Ботев записа втора поредна победа, събра 13 точки и се изкачи до шестото място. Локомотив остава 11-и с 6 точки.

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