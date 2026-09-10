Кой ни тласка към Москва? Специален анализ на Велизар Шаламанов (ВИДЕО)

Не може да се говори за липса на военно решение, защото опитът на Русия е да търси военно решение в отношенията си с Украйна. Тези призиви за дипломация трябва да са към президента Путин, който разширява и войната като хибридна заплаха за Европа.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" бившият военен министър и експерт по сигурност Велизар Шаламанов, коментирайки бъдещето на войната в Украйна.

Истинският проблем е, че се избягва същественият разговор за тази война и начинът, по който тя ни касае, подчерта Шаламанов. Той посочи, че споразумението за сигурност, което премиерът Гюров е подписал на 30 март, е стъпка за включване на Украйна в Европейския съюз, като това ще доведе до повишаване и на нашите отбранителни способности. Ако има истинска заплаха за Европа, това е заплахата от страна на Кремъл, категоричен е Шаламанов.

Той коментира и появилите се информации, че 14 души от бившата Държавна сигурност фигурират в инициативния комитет за издигане на Илияна Йотова за президент. По думите на Шаламанов тези служби са проникнали навсякъде и все още упражняват нелигитимен контрол върху развитието на нашето общество. Според Шаламанов не е намерено законодателно решение върху този процес и затова всепроникващото присъствие на такъв тип сътрудници е много високо. Крайно тревожно е, защото това показва зависимости от комунистическо време, подчерта още Шаламанов.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.