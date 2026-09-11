Йотова или Гюров: Как ще гласуват хората в ГЕРБ? Говори Димитър Вучев (ВИДЕО)

Случва се нормален процес като във всяка нормална политическа партия - нищо ново. В момента е по-интересна ситуацията с президентските избори - ние не подкрепяме нито един кандидат.

Това заяви членът на изпълнителната комисия на ГЕРБ и общински съветник Димитър Вучев, коментирайки ситуацията в партията. Сега се избра този подход. Предвид ситуацията, има позитиви и негативи - имаме поддръжници, които застават и за двете идеи. Това е вътрешна трансформация - промени в изпълнителна комисия, в местните структури. ГЕРБ е в кондиция, посочи още Вучев.

По думите му не едно, а сто и едно имена има в партия ГЕРБ, които са готови за президентските избори. Ситуацията обаче според Вучев е различна - силна фигура в лицето на Йотова и налагането на образа на Андрей Гюров. В един момент обаче ще трябва да се противостои на управлението на голямата управляваща партия. Затова действията на ГЕРБ са стратегически в такава ситуация. Моето мнение обаче е, че ГЕРБ трябваше да има кандидат. В крайна сметка в партията има ръководни органи и затова надделя другото мнение, обясни Вучев.

Той каза, че по-всяка вероятност Илияна Йотова има много сериозен шанс да стане президент. По-голямата част на членовете на ГЕРБ оставам с впечатлението, че по-скоро няма да гласуват нито за Йотова, нито за Гюров, коментира още Димитър Вучев.

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.