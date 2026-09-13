Турция влиза в голямата игра за петрола от Персийския залив, идва нов недостиг (ВИДЕО)

След последните събития в Ормузкия проток, ние вярваме, че Сирия ще играе жизненоважна роля в това отношение. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в навечерието на извънредна среща с държавите от Персийския залив и Ирак в Оман, на която Иран се очаква да подпише споразумение с Оман за отваряне на временен транспортен коридор през Ормузкия проток - ОЩЕ: Иран отваря ключовия Ормузки проток, но при едно условие

Важно уточнение за срещата - Бахрейн отказа да участва, като възприе американската позиция и твърдо счита Иран за отговорен за ненужна война, а от изявлението на иранското външно министерство става ясно, че Техеран счита установяването на временен коридор за стъпка към пълно отваряне на Ормузкия проток, стига САЩ да приемат иранските искания за контрол над протока.

"Нямаме проблеми с ОАЕ. Нямаме проблем с никоя от страните в региона. Имаме проблем с американските бази, разположени в тези страни, от които те атакуват страната ни. ОАЕ, Емиратите и други страни от региона са наши братя. Живеем заедно от дълго време и търгуваме. Подкрепяме се взаимно. САЩ дойдоха тук и създадоха бази, и от тези бази те измъчват децата ни, атакуват инфраструктурата ни и се целят в нашите лидери, командири и хора. Всъщност проблемът е, че приятелските и съседни страни не трябва да позволяват на враговете да използват земята им, за да атакуват страната ни", заяви иранският президент Масуд Пезешкиан. И добави: "В момента имаме добри отношения с ОАЕ и можем да ги разширим, както и с други страни. Така че бихме искали да имаме искрени отношения с всички тях. САЩ обаче не искат това да се случи и причината е, че искат да използват петролните залежи в региона":

Iranian President Masoud Pezeshkian:



We have no problems with the UAE. We have no problem with any of the regional countries.



We have a problem with the American bases located in these countries and from which they are attacking our country.



The UAE, the Emiratis and other… pic.twitter.com/GFGJ1DD2iQ — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Iranian President Masoud Pezeshkian:



Right now we have a good relation with the UAE and we can expand it, and with other countries the same. So we would like to have sincere relations with all of them.



However, it is the US which does not want this to happen, and the reason is… pic.twitter.com/GbAJhoDqE7 — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

За срещата на държавите от Персийския залив с Иран американският президент Доналд Тръмп буквално каза, че не му пука и че стига "да са щастливи", няма проблем:

Reporter: What do you make of the Gulf nations meeting with Iran?



Trump: I don’t care. That’s up to them. It’s fine. pic.twitter.com/4BCTnlq9ZB — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Междувременно Reuters съобщи, че износът на саудитски петрол, който представлява до 4% от световните доставки, може да бъде прекъснат, ако повреденият след удари с дронове тръбопровод "Изток-Запад" не се рестартира до няколко дни. По тръбопровода обикновено се пренасят около 4 милиона барела на ден до Червено море, което позволява на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. Сега в експортния хъб Янбу има запаси от петрол за износ за между 5 и 7 дни, но вече има твърдения, че тръбата ще бъде ремонтирана за срок между 5-6 седмици, има и твърдения, че ще стане по-рано и поне частично "движението" на петрол ще се възобнови. Само че от Йемен продължават да идват новини за мобилизация на хутите за още военни действия - ОЩЕ: Удар по енергийния пазар: Саудитска Арабия принудително спря ключов петролопровод

قبائل بني حشيش تتجهز وتنتظر التوجيهات لاستكمال تحرير ماتبقى من الأراضي اليمنية ومأرب على رأس القائمة وبإذن الله سوف نشاهد انسحاب تكتيكي جديد في مأرب. pic.twitter.com/yTNQKLgAHH — محمود المغربي (@mahmoodalmaghr1) September 11, 2026

Алтернативата на Турция

На този фон Фидан посочи, че Сирия може да е връзка с държавите от Персийския залив - през Йордания и Саудитска Арабия, Ирак и Изтока, към Европа през Турция. "Искаме тази връзка да бъде изградена не само на картата, но и на практика чрез железопътни линии, магистрали и тръбопроводи. Искаме да реализираме тези проекти", настоя Фидан.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan:



After the recent events in the Strait of Hormuz, we believe that Syria will play a vital role in this regard.



There is a Syria that connects to the Gulf through Jordan and Saudi Arabia, to Iraq and the East, and to Europe through Türkiye.… pic.twitter.com/5fdXv3Dc2z — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Той изтъкна, че Израел пречи на арабските държави и особено на съседите си, на първо място Сирия, "да станат силни, икономически проспериращи, стабилни и развити. Това е политиката на Израел, защото той вижда развитието и просперитета на тези страни като заплаха за себе си". С тези думи Фидан затвърди реториката на Анкара особено напоследък, която е насочена срещу Израел. Двете държави вече се сблъскаха в Сирия и това можеше да предизвика нова война - ОЩЕ:

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Israel:



Israel has two policies in the region.



The first is to occupy Palestinian territories, exclude Palestinians, and prevent the establishment of a Palestinian state.



The second is to prevent Arab Muslim countries, especially its… pic.twitter.com/QbshxMB3RP — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026