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Турция влиза в голямата игра за петрола от Персийския залив, идва нов недостиг (ВИДЕО)

13 септември 2026, 23:00 часа 579 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Турция влиза в голямата игра за петрола от Персийския залив, идва нов недостиг (ВИДЕО)

След последните събития в Ормузкия проток, ние вярваме, че Сирия ще играе жизненоважна роля в това отношение. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан в навечерието на извънредна среща с държавите от Персийския залив и Ирак в Оман, на която Иран се очаква да подпише споразумение с Оман за отваряне на временен транспортен коридор през Ормузкия проток - ОЩЕ: Иран отваря ключовия Ормузки проток, но при едно условие

Важно уточнение за срещата - Бахрейн отказа да участва, като възприе американската позиция и твърдо счита Иран за отговорен за ненужна война, а от изявлението на иранското външно министерство става ясно, че Техеран счита установяването на временен коридор за стъпка към пълно отваряне на Ормузкия проток, стига САЩ да приемат иранските искания за контрол над протока. 

"Нямаме проблеми с ОАЕ. Нямаме проблем с никоя от страните в региона. Имаме проблем с американските бази, разположени в тези страни, от които те атакуват страната ни. ОАЕ, Емиратите и други страни от региона са наши братя. Живеем заедно от дълго време и търгуваме. Подкрепяме се взаимно. САЩ дойдоха тук и създадоха бази, и от тези бази те измъчват децата ни, атакуват инфраструктурата ни и се целят в нашите лидери, командири и хора. Всъщност проблемът е, че приятелските и съседни страни не трябва да позволяват на враговете да използват земята им, за да атакуват страната ни", заяви иранският президент Масуд Пезешкиан. И добави: "В момента имаме добри отношения с ОАЕ и можем да ги разширим, както и с други страни. Така че бихме искали да имаме искрени отношения с всички тях. САЩ обаче не искат това да се случи и причината е, че искат да използват петролните залежи в региона":

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За срещата на държавите от Персийския залив с Иран американският президент Доналд Тръмп буквално каза, че не му пука и че стига "да са щастливи", няма проблем:

Междувременно Reuters съобщи, че износът на саудитски петрол, който представлява до 4% от световните доставки, може да бъде прекъснат, ако повреденият след удари с дронове тръбопровод "Изток-Запад" не се рестартира до няколко дни. По тръбопровода обикновено се пренасят около 4 милиона барела на ден до Червено море, което позволява на Саудитска Арабия да заобиколи Ормузкия проток. Сега в експортния хъб Янбу има запаси от петрол за износ за между 5 и 7 дни, но вече има твърдения, че тръбата ще бъде ремонтирана за срок между 5-6 седмици, има и твърдения, че ще стане по-рано и поне частично "движението" на петрол ще се възобнови. Само че от Йемен продължават да идват новини за мобилизация на хутите за още военни действия - ОЩЕ: Удар по енергийния пазар: Саудитска Арабия принудително спря ключов петролопровод

Алтернативата на Турция

На този фон Фидан посочи, че Сирия може да е връзка с държавите от Персийския залив - през Йордания и Саудитска Арабия, Ирак и Изтока, към Европа през Турция. "Искаме тази връзка да бъде изградена не само на картата, но и на практика чрез железопътни линии, магистрали и тръбопроводи. Искаме да реализираме тези проекти", настоя Фидан.

Той изтъкна, че Израел пречи на арабските държави и особено на съседите си, на първо място Сирия, "да станат силни, икономически проспериращи, стабилни и развити. Това е политиката на Израел, защото той вижда развитието и просперитета на тези страни като заплаха за себе си". С тези думи Фидан затвърди реториката на Анкара особено напоследък, която е насочена срещу Израел. Двете държави вече се сблъскаха в Сирия и това можеше да предизвика нова война - ОЩЕ: 

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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