Вицепремиерът Иво Христов има и руско гражданство? Официален отговор от Министерски съвет

Заместник министър-председателят Иво Христов "няма и не е имал друго гражданство, различно от българското". Така от администрацията на Министерски съвет отговориха на въпроси на Actualno.com, зададени по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), дали са верни разпространяваните в социалните мрежи спекулации, че настоящият вицепремиер има или някога е имал и руски паспорт. Наша проверка в официалния регистър на Федералната данъчна служба (ФНС) на Руската федерация също установи, че той няма данъчен номер в Русия.

Иво Христов е остро критикуван през годините, че редовно изразява проруски и антиевропейски позиции - вече и от висока държавна длъжност в качеството си на вицепремиер "без портфейл" в правителството на Румен Радев.

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Кой е Иво Христов?

Христов завършва висше юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преводач е на множество романи. Автор е и на политическата биография на Франсоа Митеран, издадена на български език през 2000 г. Бил е журналист в RFI–България, в сп. Europe Magazine, издавано в Париж, в L'Europeo, в. "Сега", сп. "Тема", списанието за политически анализи A-specto. От 2002 г. е заместник-изпълнителен директор, а от 2003 г. – изпълнителен директор на телевизия ВВТ. Бил е водещ на „Малки истории“ по БНТ от 2012 г. През 2019 г. е избран за евродепутат.

Снимка: Иво Христов и Румен Радев, БГНЕС

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Преди това, през 2016 г., ръководи политическата и комуникационната стратегия на кампанията на Румен Радев за президент. От януари 2017 г. е началник на кабинета на тогавашния държавен глава в първия мандат на Радев. По това време се разрази скандал с негово участие - Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) официално потвърди, че той няма издаден допуск до класифицирана информация. Журналистически разследвания установиха, че изобщо не е подавал документи и не е преминавал през задължителната процедура за проучване за надеждност от службите.

Интересното е, че в качеството си на вицепремиер "без портфейл", отговарящ за ресорите „човешко развитие“ (образование, култура, спорт), правителството му възложи да координира връзката на Министерския съвет с държавните агенции, които пряко отговарят и боравят с допуска до класифицирана информация.

В последните седмици той се замеси и в скандал, свързан със свободата на словото, като разкритикува работата на Българското национално радио, докато хвалеше тази на Българската национална телевизия. Това се случи само ден след като правителството на Румен Радев излезе с управленска програма, в която е записано изваждане на обществените медии от контрола на политическата власт: "Неприемливо е да се противопоставят": СЕМ след думите на Иво Христов за БНР и БНТ.

Вицепремиерът отговаря и за подготовката на България за домакинство на "Евровизия" 2027.

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