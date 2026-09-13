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ЦСКА намери новия си треньор: "Червените" водят преговори с шампион от Кипър и Казахстан

13 септември 2026, 20:29 часа 1049 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж: SportLive.bg
ЦСКА намери новия си треньор: "Червените" водят преговори с шампион от Кипър и Казахстан

ЦСКА е напът да назначи Алексей Шпилевски за нов старши треньор след раздялата с Христо Янев. Информацията първоначално бе разпространена от "Balkan Futbolu", а впоследствие бе потвърдена и от няколко медии, включително от кипърски източници, според които разговорите между беларуския специалист и "червените" са в напреднала фаза. На този етап обаче няма официално потвърждение от клуба, а Даниел Моралес продължава да изпълнява временно функциите на наставник.

ЦСКА преговаря с Алексей Шпилевски

38-годишният специалист е без отбор, след като през април 2026 г. се раздели с руския Пари Нижни Новгород. Преди това той остави сериозна следа в Кипър и Казахстан. С Арис Лимасол Шпилевски спечели историческата първа шампионска титла на клуба през сезон 2022/23, а с Кайрат Алмати стана шампион на Казахстан през 2019/20. В колекцията му има и Суперкупа на Кипър.

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Любопитното е, че треньорската му кариера започва именно в Германия. Шпилевски работи в школите на Щутгарт и РБ Лайпциг, след което води Динамо Брест. През 2021 г. за кратко поема Ерцгебирге Ауе, преди да продължи към Кайрат и Арис. Беларусинът е юноша на Щутгарт и има UEFA Pro лиценз, а като треньор е известен с предпочитанието си към формация 4-4-2.

Ако сделката бъде финализирана, Шпилевски ще наследи Янев, който напусна след спечелената Суперкупа на България с 4:2 срещу Левски. Междувременно Моралес даде заявка за поста с разгромната победа с 4:1 над Арда.

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Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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