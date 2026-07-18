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"Вслушах се в това, които искат украинците": Зеленски обяви важни решения

18 юли 2026, 23:02 часа 905 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
"Вслушах се в това, които искат украинците": Зеленски обяви важни решения

Чух какво искат хората. Последните два дни бяха изпълнени с много консултации. Това каза украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си обръщение днес, излъчено в социалните мрежи, както и на сайта на президентството. Той имаше предвид, разбира се, решението за оставката на министъра на отбраната Михайло Федоров, което взриви украинското общество, предизвиквайки разгорещени дебати, както и протести в по-големите градове.  

"Вчера и днес бяха изпълнени с консултации. Разбира се, чувам какво говорят хората. Днес говорих дълго с Михайло Федоров. Разговарях и с Олександър Сирски. Ще бъдат взети решения относно армията", каза президентът.

"Чух и за проблемите, които съществуват в отношенията между армията и други структури по места. Разбира се, необходими са решения и те ще бъдат взети, по-специално относно това какво трябва да направят регионалните и местните власти, за да осигурят на нашите подразделения необходимата комуникация. Също така работим активно с партньори, за да гарантираме, че споразуменията относно доставката на ракети и други специални видове оръжия се изпълняват."

На свой ред и Федоров се обърна към украинците, като подчерта, че те са му благодарили за внедрените от него "Мрия" ("Мечта") и "Дия" ("Действие") - двата амбициозни проекта за дигитализация на Украйна, разработени под ръководството на Федоров, докато той бе министър на цифровата трансформация. "Дия" е националната платформа за електронно управление, чрез която гражданите могат да взиамодействат с държавата онлайн чрез десетки дигитални услуги. "Мрия" е подобна концепция, но насочена към образованието.

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"Благодарихте ми за "Мрия" и "Дия". Аз лично ви благодаря за надеждата. Никога не съм чувствал такава отговорност, дори на държавни позиции. Благодаря на ветераните и военните, че поддържат фронта и честта. Има диалог. Вярвам, че всичко ще се получи", написа Федоров днес в Телеграм.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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