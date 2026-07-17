Гредата на "Герена" спря Левски от разгром, но не и от успех над новак на старта на Първа лига

Шампионът Левски стартира новия сезон в Първа лига с успех. "Сините" победиха с 2:1 новака в елита Дунав Русе в мач от първия кръг на шампионата, изиграл се на стадион "Георги Аспарухов". Отборът на Хулио Веласкес доминираше през целия двубой и единственот гредата му попречи да започне защитата на титлата си с по-разгромен резултат. Наставникът на "сините" направи куп промени в състава, имайки предвид, че участието им в предварителната фаза на Шампионска лига продължава. Най-интересната рокада бе изваждането от титулярите на вратаря Светослав Вуцов за сметка на Огнян Владимиров. Рейналдо, Никола Серафимов, Оливер Камдем, Гашпер Търдин, Сержиньо и Алекс Сентейес, които играха през седмицата при победата над Борац, също останаха на резервната скамейка.

Левски стартира сезона с успех над новака в Първа лига

Шампионите започнаха по-активно и очаквано, първи погледнаха към съперниковата врата. Акрам Бурас и Армстронг Око-Флекс опитаха да дадат ранен аванс на Левски, но ударите им не намериха целта. Около 18-а минута Бурас отново бе близо до откриващия гол, но ударът му срещна напречната греда. Моменти по-късно Мехди Мубарик се размина на сантиметри от дебютно попадение. В 22-а минута Левски все пак излезе напред в резултата, когато Кристиан Димитров отбеляза след изпълнение на ъглов удар. Малко след това гредата отново спаси Георги Китанов, който отклони удар на Евертон Бала в страничния стълб. Натискът на "сините" продължи до самия край на първата част, но двата тима се оттеглиха на почивката при минимална разлика в полза на шампионите.

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Русенци се опълчиха на шампиона

Второто полувреме продължи по темпото на Левски. Последва нова серия от удари по посока вратата на Георги Китанов, които обаче не намираха целта. Вместо това, в 52-а минута русенци бяха близо до това да шокират шампионите. Валиньо бе изведен очи в очи с вратаря на "сините" и стреля, но и неговият удар срещна гредата. Малко по-късно още един изстрел на Евертон Бала се спря в страничния стълб и не попадна в очертанията на вратата на Китанов. Натискът на домакините все пак се отплати с второ попадение в 70-а минута, когато Бала качи топката на главата на Акрам Бурас, а той я прати в мрежата за 2:0. В 83-а минута Дунав Русе намали изоставането си, като върна един гол благодарение на Денислав Минчев, който реализира едва втората възможност за гостите. Футболистите на Левски доиграха срещата и в крайна сметка се поздравиха с трите точки след победата с 2:1.

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