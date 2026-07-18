Лудогорец е на крачка от футболист, играл на Мондиал 2026

След като стана ясно кой е новият треньор на Лудогорец,"орлите" се включиха доста активно на трансферния пазар. Следващото ново попълнение, което ще пристигне в Разград е централният защитник Хосам Абделмагид. Досега той игра за родния си Замалек. Бранителят е национал на Египет, като беше включен в групата за Световното първенство, където игра в 2 мача. Според медиите в африканската страна, Абделмагид вече е преминал медицински прегледи в Лудогорец.

Хосам Абделмагид премина медицински прегледи

Лудогорец претърпя тежък процес по раздялата с предишния си старши треньор Пер-Матиас Хьогмо. Скоро след като норвежецът официално напусна клуба, разградчани обявиха новия си наставник - Томас Райс. С идването на немския специалист при "орлите", започна и осърдната им работа на трансферния пазар. Те вече имат първото си ново попълниение - роден младежки национал. А вторият новопристигащ в Разград ще бъде Хосам Абделмагид. Той е централен защитник, на 25 години и до този момент е играл само за египетския Замалек, на който е юноша.

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📸 Hossam Abdelmaguid passe actuellement sa visite médicale avec Ludogorets 🇧🇬 ! 🩺 pic.twitter.com/n9dOVNVNTR — Onze Masr 🇪🇬 (@onzemasr) July 17, 2026

Абделмагид игра за Египет на Световното първенство

Хосам Абделмагид започва да играе за мъжкия отбор на Замалек през 2019 г. От тогава той е записал 171 мача за египетския клуб, вкарал е 15 гола и е дал 1 асистенция. Печели и 7 трофея. Част е и от националния отбор на Египет, като игра срещу Нова Зеландия и Австралия на Мондиал 2026. В Лудогорец Абделмагид преминава срещу около 1.5 милиона евро, като "орлите" ще притежават 80% от правата му.

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