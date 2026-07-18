Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Лудогорец е на крачка от футболист, играл на Мондиал 2026

18 юли 2026, 17:40 часа 483 прочитания 0 коментара
Снимка: gettyimages
Лудогорец е на крачка от футболист, играл на Мондиал 2026

След като стана ясно кой е новият треньор на Лудогорец,"орлите" се включиха доста активно на трансферния пазар. Следващото ново попълнение, което ще пристигне в Разград е централният защитник Хосам Абделмагид. Досега той игра за родния си Замалек. Бранителят е национал на Египет, като беше включен в групата за Световното първенство, където игра в 2 мача. Според медиите в африканската страна, Абделмагид вече е преминал медицински прегледи в Лудогорец.

Хосам Абделмагид премина медицински прегледи

Лудогорец претърпя тежък процес по раздялата с предишния си старши треньор Пер-Матиас Хьогмо. Скоро след като норвежецът официално напусна клуба, разградчани обявиха новия си наставник - Томас Райс. С идването на немския специалист при "орлите", започна и осърдната им работа на трансферния пазар. Те вече имат първото си ново попълниение - роден младежки национал. А вторият новопристигащ в Разград ще бъде Хосам Абделмагид. Той е централен защитник, на 25 години и до този момент е играл само за египетския Замалек, на който е юноша.

Още: Пълна програма на Първа лига 2026/27 - дати и часове на всички мачове

Абделмагид игра за Египет на Световното първенство

Хосам Абделмагид започва да играе за мъжкия отбор на Замалек през 2019 г. От тогава той е записал 171 мача за египетския клуб, вкарал е 15 гола и е дал 1 асистенция. Печели и 7 трофея. Част е и от националния отбор на Египет, като игра срещу Нова Зеландия и Австралия на Мондиал 2026. В Лудогорец Абделмагид преминава срещу около 1.5 милиона евро, като "орлите" ще притежават 80% от правата му.

Още: Пълни резултати на всички мачове в Първа лига през сезон 2026/27 - Левски започна защитата на титлата си

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лудогорец Световно първенство по футбол 2026 Египет отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес