Бивш футболист на Милан и партньор на собственика на Левски със силна заявка за новия им клуб

Преди около месец стана ясно, че "Джемкорп", компанията на собственика на Левски Атанас Бостанджиев ще подкрепи финансово закупуването на английския Нортхамптън Таун. Клубът от четвъртото ниво на футбола на Острова беше придобит от Sports Alpha Capital (SAC). Това е фонд, в който участват и Бостанджиев, и бившият футболист на Милан и Челси Алешандре Пато. А в скорошно интервю бразилецът постави големи цели пред Нортхамптън.

Пато: "Един ден ще стигнем до Шампионската лига"

Алешандре Пато присъства на фестивала на спорта в Тренто, където разкри някои подробности около закупуването на Нортхамптън. Там той постави голяма цел пред "обущарите": "Купих Нортхемптън Таун - английски клуб, след три години задълбочено проучване. Ще бъде трудно, но един ден ще стигнем до Шампионската лига". На думи това звучи прекрасно, като математически на Нортхамптън ще му бъдат нужни минимум 4 години, за да го постигне - по една за промоции в Лига 1, Чемпиъншип и Висшата лига и още една финиширане на някое от местата, които осигуряват участие в Шампионска лига.

Още: Васил Божков избухна срещу Наско Сираков и предупреди Бостанджиев: "Подарих му клуба, мога да си поискам 10 млн. евро"

Нортхамптън Таун е на 22 място в Лига 2

Друга теоретична възможност пред Нортхамптън Таун е спечелването на ФА Къп. Това ще класира "обущарите" в Лига Европа, която също трябва да бъде спечелена, за да бъде осигурено мястото в Шампионска лига. Но реалността е друга. Нортхамптън в момента е на 22 място в Лига 2, като е спечелил 6 точки от 7 мача - 1 победа, 3 равенства и 3 загуби. Зад "обущарите" са само Порт Вейл с 5 точки и Кроули Таун с актив от 4 пункта.

Още: "Дава мило и драго, ляга и става с ЦСКА. За Бостанджиев същата работа"