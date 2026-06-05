Любо Пенев призова: “Бъдете на стадиона, покажете, че България е единна“

Легендата на българския футбол и рекордьор по мачове с националния отбор Стилиян Петров организира втория си “Мач на надеждата“. Той ще се проведе на 6 юни, събота, в Бургас, на стадион “Лазур“. Събитието ще бъде благотворително и е с цел да помогне на други български футболни легенди – Любослав Пенев и Петър Хубчев, както и на всички, които се борят с онкологични заболявания. Самият Пенев пусна публикация в социалните мрежи, с която призова българската футболна общественост да отиде на мача.

Любо Пенев: “Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна“

Ето какво написа Любо Пенев: “Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач на 6 юни от 17:00 ч., на стадион „Лазур“ в Бургас. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда“.

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Любо Пенев и Петър Хубчев се борят с коварната болест

Любо Пенев е стар познайник на коварната болест. Той се срещна с нея през 1994 г., което доведе до това той да пропусне историческото за нас Световно първенство в САЩ, където България стигна до четвъртото място. В края на миналата и началото на тази година, Пенев отново се пребори с коварната болест. Петър Хубчев е друг легендарен български футболист, който от доста време също води тази битка. Хубчев е сред основните футболисти, които поведоха България на Мондиал 1994.

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