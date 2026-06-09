Кабинетът "Радев":

Любо Пенев си избра голмайстор за първо ново попълнение в Локомотив София

09 юни 2026, 14:47 часа 449 прочитания 0 коментара

Вече стана ясно, че Любослав Пенев е все по-близо до завръщането си в българския футбол. Той пребори коварна болест за втори път в живота си и възстановяването му върви добре. От началото на новия сезон в Първа лига той ще застане начело на Локомотив София, а железничарите вече работят по лятната селекция, с която ще работи Пенев. Очаква се първото ново попълнение на “железничарите“ да бъде голмайсторът Денислав Ангелов.

Денислав Ангелов завърши сезона с 13 гола

Денислав Ангелов игра за Янтра Габрово през сезон 2025/26, като отборът стигна до второто място във Втора лига и бараж за влизане в елита. Габровци загубиха от Септември София с 1:2 като столичани стигнаха до пълен обрат с гол в последните минути. Ангелов беше с основен принос за доброто представяне на Янтра, като през миналата кампания изигра 29 мача във Втора лига, вкара 13 гола и даде 3 асистенции. Така той се превърна в топ реализатора на тима от Габрово.

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Денислав Ангелов

Локомотив София е четвърти по голове в Първа лига

Договорът на Денислав Ангелов с Янтра изтича в края на юни и така той ще може да премине в Локомотив София със свободен трансфер. “Железничарите“ отбелязаха 51 гола в 37 мача през сезона в Първа лига, като по този показател отстъпиха единствено на шампиона Левски, втория ЦСКА 1948 и третия Лудогорец. А голмайстор на отбора стана Спас Делев, който се разписа 8 пъти за първенство и 1 път за Купата на България.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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