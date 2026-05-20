Кошмарна контузия извади звезда на Барселона от Мондиал 2026

Полузащитникът на Барселона Фермин Лопес претърпя успешна хирургическа интервенция, след като получи тежка контузия на петата метатарзална кост на десния крак. Това се случи по време на сблъсъка срещу Бетис, което наложи спешна медицинска намеса в болница в каталунската столица.

Очаква се възстановяването на Лопес да отнеме около три месеца

Въпреки че от щаба на "блаугранас" избягват да се ангажират с конкретни срокове и обявиха, че възстановяването ще зависи изцяло от процеса на заздравяване. Водещите испански медии вече направиха своите прогнози. Очаква се Лопес да остане извън терените за период от около три месеца, което поставя сериозно изпитание пред халфовата линия на Барселона в ключов етап от сезона.

Най-болезнената новина за 23-годишния футболист обаче е свързана с националния отбор. Стряскащата тримесечна прогноза официално зачерква шансовете на Фермин да вземе участие в предстоящото Световно първенство през 2026 година. Полузащитникът се радваше на отличен сезон и се смяташе за сигурен избор в плановете на селекционера Луис де ла Фуенте, като името му вече фигурираше в предварителния списък от 55 състезатели, изпратен до ФИФА.

