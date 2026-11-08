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"Не е извинение, но...": Капитанът на Левски оправда загубата от ЦСКА с два основни фактора

08 ноември 2026, 20:06 часа 1378 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Не е извинение, но...": Капитанът на Левски оправда загубата от ЦСКА с два основни фактора

Капитанът на Левски Кристиан Димитров застана пред медиите след поражението от ЦСКА във Вечното дерби. "Сините" записаха първата си загуба в Първа лига, след като отстъпиха с 0:3 на Националния стадион "Васил Левски". Освен трите точки, те сдадоха и върха в класирането. ЦСКА излезе начело с актив от 34 точки - с две повече от шампионите, които има отложен мач с Лудогорец.

Димитров се извини на "сините" фенове

Димитров започна с извинение към феновете на Левски: "Искам да се извиня на феновете. Лош старт, имахме нашите положения първото полувреме, не можахме да си ги реализираме, а те си реализираха техните и така завърши първото полувреме - 2:0. Ние говорихме в съблекалнята - променихме на полувремето някои неща, но не успяхме да реализираме положение и за жалост загубихме мача."

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Кристиан Димитров

Той призна, че отсъствието на играчи като Акрам Бурас и Сержиньо се е отразило на представянето. Капитанът на "сините" подчерта, че умората от натоварения график също си казва думата, макар и това да не е извинение:  "Да, разбира се това все пак са едни от нашите основни футболисти в центъра на терена. Има и натрупана умора в целия отбор, което не е извинение, но... Във футбола хубавото е, че в следващия мач може да излезеш от тази ситуация, в която си, надявам се, че в следващия мач ще покажем друго лице."

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ЦСКА Левски Първа лига Кристиан Димитров
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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