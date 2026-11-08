"Не сме велики!": Бесен Веласкес няма обяснение за загубата от ЦСКА

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес оцени представянето на своя тим във Вечното дерби. "Сините" отстъпиха с 0:3 от ЦСКА на Националния стадион "Васил Левски". Това бе първото им поражение от началото на сезона в Първа лига. Освен трите точки, Левски сдаде и върха в класирането, което вече е притежание на ЦСКА с актив от 34 пункта - с две повече от Левски, който е изиграл един мач по-малко. Веласкес призна, че няма обяснение какво се е объркало за неговия тим в двубоя.

Мнението на Веласкес след първата загуба на Левски в шампионата

"Труден ден за нас. Тежко е, когато загубиш подобен мач", призна Веласкес, след което се извини на феновете. "Искам да кажа "Извинявам се" на нашите фенове. Много съм разочарован от резултата. Анализирайки в цялост двубоя, ние просто не заслужавахме такъв резултат и да загубим мача. Но къде е проблемът? Ако искаме да съревноваваме и да имаме възможности, трябва да вкараме равна енергия и интензитет. Получихме два глупави гола. След това става много трудно да намериш правилните решения. След втория гол бях много притеснен. При първия гол лесно ни отнеха топката. Вторият гол е от детската градина. Не е за вярване..."

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"Хареса ми реакцията след втория гол. Но в този спорт е важно да вкараш, ако не го направиш, е невъзможно да искаш поне равенство. Ценя това, което направиха играчите след втория гол. Радвахме, че можем да вземем поне равенство. Втората част получихме гол от корнер, не се защитавахме добре. Дадохме асистенция за третия гол на ЦСКА... Много труден мач за мен. Трудно ми е да разбера какво се случи в този двубой. Харесах отделно моменти от двубоя, но ако искаш да се надиграваш с толкова силен отбор като ЦСКА, не трябва да допускаш детски голове. Няма как всичко, направено дотук да бъде заличено. Преминаваме отвъд това. След паузата се връщаме с познатия манталитет", каза още Веласкес.

"Липсата на Сержиньо и Бурас не е причината за загубата днес. Много сме разочаровани. В четвъртък Левски спечели голяма победа. Казахме си, че сме велики. Не сме. Трябва да намерим баланса. Не е възможно да допускаме подобни попадения. Сега трябва да починем", завърши Веласкес.

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